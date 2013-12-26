Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт bull32:11048 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:00
#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,356
Благодарностей: 94
КП: 0.001
ПАММ-счёт bull32:11048 (PrivateFX)
ПАММ-счёт ull32:11048 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 11048
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 10 февр. 2017 г., 15:56:58
Начальный капитал Управляющего, USD 1 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 1 000,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 11 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 30 %
Штраф за досрочный вывод 70 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 100
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 1 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии ТС основана на ТС Masterforex-V - тех.анализ + уровни объемом. Преимущественная работа - внутри дня.
Способ связи с управляющим figoro80@mail.ru
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %


Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт ull32:11048 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Profvest com вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт BNS:9025 (PrivateFX) Profvest com Молодые ПАММ-счета 18 08.02.2017 18:51
ПАММ-счёт AMB:9637 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 22.11.2016 19:07
ПАММ-счёт AMB:4428 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 25.04.2016 15:16
ПАММ-счёт 0:2556 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 25.01.2016 21:41
ПАММ-счёт 0:2526 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 22.01.2016 20:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Банк Англии оставил базовую ставку без изменения на уровне 0,5%
От Vlad23 в разделе «Банки прочих стран»
Аватара нет
прогнозы от Randoom
От Randoom в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
erepublik.com - Erepublik - онлайн игра
От Aksum в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
"Сбербанк" проведёт первые сделки по правилам исламского банкинга осенью 2016 года
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
UktradeCorp - uktradecorp.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
RussFinance-russfinance.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,207
Тем
453,332
Сообщений
11,095,072

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube