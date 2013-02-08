Центробанк намерен ввести налог на пенсию

Центробанк предлагает ввести обязательное перечисление любых бюджетных выплат на карту "Мир". При этом, по информации СМИ, в законопроекте прописывается некий налог, который затронет только пенсионеров.
Налог якобы заключается в том, что в настоящее время пенсионеры используют для получения пенсии социальные карты, обслуживание которых совершенно бесплатно. Однако при повсеместном переходе на использование карты "Мир" пенсионеры будут вынуждены выплачивать стоимость обслуживания карты, которая, например, в Сбербанке составляет 750 рублей без каких либо льгот для пенсионеров.
При этом "Мир" станет чуть ли не единственным способом получения пенсии.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
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