Samsung Galaxy S8 выйдет в свет в следующем месяце

Следующий флагман серии Galaxy Samsung представит в грядущем месяце.
Samsung выпустит свой следующий флагманский смартфон, Samsung Galaxy S8, на мероприятии в Нью-Йорке в конце следующего месяца, согласно новому ответу журнала Уолл-стрит.
Это стало известно из утечек в The Guardian и VentureBeat. Последний ранее писал, что устройство будет запущенно на следующем крупном событии от Samsung 29 марта, в то время как в продажу они поступят приблизительно с 21 апреля.
Samsung не сразу ответил на просьбу о комментариях.
В любом случае, по всем видимости, Samsung не представит новый телефон на Mobile World Congress в этом месяце в Барселоне. На этом мероприятии Samsung традиционно используется для демонстрации последних новинок из линии Galaxy S.
VentureBeat ранее писала, что изменение даты презентации было связано с желанием компании взять "дополнительное время", чтобы избежать Galaxy S8 той же участи, что и Galaxy Note 7. Последний телефон вызвал ряд осуждений у пользователей, так как он часто взрывался у владельцев в руках. Несмотря на то, что телефон взрывался из-за проблем с батареей, Samsung может продолжить пользоваться услугами компании, которую обвиняли в проблемах с Galaxy Note 7.
Кроме того, другие детали из отчета подтверждаются благодаря прошлым слухам. Ожидается две различных версии устройства. Оба будут иметь криволинейные дисплеи, задненавесные сканеры отпечатков пальца, тонкое обрамление, 3.5 мм разъем для наушников, а также новый виртуальный помощник по имени Биксби.
Примечательно, что в докладе говорится о том, что новый помощник хотели возобновить с версии существующего сервиса S Voice от Samsung, который рассматривают как умственно отсталого помощника. Вместо своей технологии, компания приобрела стартап Viv Labs, который был основан со-основателями Siri, технологии Apple.
Мобильное подразделение компании Samsung опубликовало отчет об огромном снижении прибыли вскоре после проблем с Galaxy Note 7, хотя с тех пор ситуация успела измениться.
Перевод специально для mmgp.ru