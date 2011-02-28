snow-board.biz - рефбек 100% на любое пополнение

Всем привет! Предлагаю рефбек в проекте Snow Board
в размере 100%, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.
Под 100% рефбеком понимаем сумма в размере 7% от депозита.
Тема развитие проекта на форуме ММГП :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=497712
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - admin@gmoney.pro или месенджере Telegram - @gmoneypro
Ссылка для регистрации запросить в личке месенджере Telegram или почте для тех кто не любит чистить куки.
После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или в телеграме - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Payeer, по договоренности другие кошельки. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!