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Заемщики повели в банки коров

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Старый Сегодня, 19:50
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,967
Благодарностей: 590
КП: 0.136
Заемщики повели в банки коров


Наверное для некоторых это будет удивительно, но оказывается, что кредитные учреждения России, то есть те же наши банки, кроме объектов недвижимости, дорогих ювелирных украшений и золотых слитков сейчас принимают в обеспечение получаемого кредита и домашних (если точнее, то сельскохозяйственных) животных - такуе данные подтвердили журналистам в Федеральной нотариальной палате России (ФНПР).

Известно, что ФНПР ведет перечень движимого имущества с 2014 г. В то время этот перечень (точнее даже реестр) был введен для внесения в него залагаемых по получаемому кредиту автомобилей, однако сейчас наши кредитные учреждения заносят в него и все остальное движимое имущество заемщика и как сейчас выясняется, то даже крупный рогатый скот (КРС).

Сейчас в этом официальном перечне такие позиции как домашний скот и другие необычные залоги (все движимое имущество, за исключением машины), уже заполнили приблизительно 50% от всего объема этого списка, а всего там на настоящее время хранится более 3 млн извещений о залоге из банков. И за 2016 г. число этих извещений касающихся залогов коров, быков, остальной домашней живности, а также ценных бумаг, драгметаллов и золота в слитках увеличилось на 37 процентов.

В российской мясной ассоциации в этой связи утверждают, что домашний скот представляется собой практически отличный предмет залога и поэтому есть много российских компаний, который разводят скот и если численность животных в стаде высока, то часть они выставляют в качестве залога и таким образом получают выгодные кредиты (для них, конечно) в наших банках. Особенно это актуально в связи с тем, что сейчас в Российской Федерации в работе есть несколько крупных проектов связанных с мясным скотоводством.

Однако в том же Бинбанке поясняют, что на самом деле при таком оформлении кредитов, предметом залога выступает не сам домашний скот, а его убойная масса и сотрудники кредитного учреждения, кроме того напоминают, что кроме КРС предметом залога могут выступать свиньи, индюки, гуси, куры и прочая домашняя живность. Банки относят их типу залога как "Товар в обороте" и оценивают по убойной массе, то есть в залоге находится даже не конкретное животное, а закрепленная в договоре убойная масса в пересчитанная в денежный эквивалент.

При этом банки при таком кредитовании часто применяют повышенную скидку, стараются страховать такой кредит в обязательном порядке и фиксируют мин. срок кредитования - до 1 года.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/589ddfe242749
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Старый Сегодня, 20:33
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 896
Благодарностей: 147
КП: 0.314
Re: Заемщики повели в банки коров
Цитата:
то есть в залоге находится даже не конкретное животное, а закрепленная в договоре убойная масса в пересчитанная в денежный эквивалент.
Ну хоть так, а то я представляю себе стадо пригнанное на расчет с банком, мол вот забирайте
gutov на форуме  
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