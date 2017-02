Анна Чернобай Профессионал

Монеты вместо акций - Сможет ли блокчейн поменять механизм привлечения инвестиций

$8,2 млн всего за 20 минут! Именно столько смог собрать в 2016 г. в рамках краудсейла (массовой распродажи) польский проект Golem Network, использующий блокчейн и обещающий стать основой децентрализованного рынка компьютерных мощностей (еще его именуют аналогом airbnb для компьютеров).



Для криптовалютной индустрии это далеко не предел: самый крупный краудсейл провела в 2014 г. блокчейн-платформа Ethereum (сооснователь – уроженец России Виталий Бутерин), собрав за 42 дня $18 млн. В 2016 г. рекорд Ethereum поставили под сомнение – почти $17 млн получил блокчейн-проект Waves Platform финтех-предпринимателя из России Александра Иванова. Иванов намерен изменить принцип привлечения инвестиций на рынке – при помощи Waves Platform и блокчейна любая компания сможет обратиться за финансированием напрямую к заинтересованным пользователям, минуя банки, инвестфонды и даже процедуру размещения акций на бирже.



Зеленый майнинг



Финтех-стартап Waves смог собрать $16 млн, выпустив 100 млн одноименных токенов (криптомонет) и продав большую их часть (85 млн) инвесторам. Речь идет об Initial Coin Offering (ICO) – аналоге выпуска и размещения на бирже акций, однако в этом случае выпускаются криптовалютные монеты, а покупатели (еще их именуют инвесторами) не получают долю в компании.



В проект вложили свои средства около 6000 инвесторов из самых разных уголков мира. В том числе в него поверили в России, где базируется основная команда разработчиков (офис расположился в центре Москвы, на «Красном Октябре»). Инвесторов искали и через социальные сети, с упором на Twitter и Facebook. В распоряжении основателей осталось примерно 7–8% токенов Waves, некоторую часть получили стратегические партнеры проекта, например, мобильный биткоин-кошелек Mycelium.



Столь высокий интерес к проекту у экспертов не вызывает удивления. Цитата: «Активно развиваются стартапы, которые дополняют функциональные возможности блокчейна и строят стабильные сети для массового использования. Такими разработками занимаются Blockstream, Ethereum, Ethcore и другие», –



Александр Иванов говорит, что идеи, которые ему удалось претворить в жизнь, реализовав проект Waves, просто витали в воздухе. Он окончил физфак МГУ им. Ломоносова по специальности «Теоретическая физика» и уже давно занимается криптовалютами – до Waves был известен по проекту криптообменника Coinomat. Последний позволял обменивать несколько криптовалют на обычные деньги и делать переводы на банковские карты и счета. С именем Александра Иванова связан инвестфонд Cryptoasset.fund, который вкладывает средства в представленные на криптобирже NXT проекты. Также в команду Waves входят финансовый консультант Иван Щеглов и разработчик криптоприложений Тобиас Шварц.



Само размещение проходило с 12 апреля по 1 июня 2016 г. и представляло собой, по сути, обмен одной криптовалюты на другую – токены Waves продавались за биткоины, всего было выручено 29 445 биткоинов (на текущий момент их стоимость увеличилась до $22,8 млн по данным coinmarketcap.com).



ICO также именуют краудсейлом, при этом его участники не только становятся обладателями распродаваемых монет, но и могут неплохо заработать. Сейчас токен Wave торгуется на криптовалютных биржах, его курс на 1 февраля 2017 г. – 22 цента (в ноябре, впрочем, он доходил и до 40 центов).



В основе концепции платформы лежит создание токенов в блокчейне Waves с их последующим использованием в самых различных приложениях. При этом платформа отказалась от схемы, на основании которой функционирует биткоин, так называемого алгоритма Proof-of-work, когда участники сети, майнеры, получают вознаграждение за предоставление своих вычислительных мощностей.



Цитата: «Это одна из схем поддержания сети, но есть и другие, которые не тратят электричество, – Цитата: – В случае с биткоином вы майните вычислительными мощностями, а здесь вы майните балансом».



В случае с Waves работу сети поддерживают сейчас около сотни майнеров (они также входят в число инвесторов сети). В целом же вся система напоминает хорошо известные пользователям Интернета торренты.



Цитата: «Это все p2p-технологии, которые идут из торрентов. Биткоин, по сути, это торрент плюс некие криптографические финансовые протоколы. Мы идем в сторону расширения функциональности биткоина, чтобы каждый человек мог прийти и, условно говоря, выпустить на этой системе, в этом блокчейне свою криптовалюту, акцию, облигацию», –



Блокчейн для народа



ICO Waves привлекло внимание не только суммой, которую удалось собрать, хотя она и была весьма внушительной, по меркам индустрии. Проект предложил возможность проведения на своей платформе ICO непрофессионалам, получив абсолютно новый канал для привлечения инвестиций в свой бизнес. Фактически это криптоплатформа для эмиссии, обмена и торговли цифровыми токенами в блокчейне. Покупать и продавать токены можно на внутренней бирже Waves. Выпустить свой токен на платформе теперь будет просто, обещает Александр Иванов, достаточно лишь скачать соответствующее приложение (пока доступно в тестовом режиме, но скоро будет доступно в AppStore и Google Play), чтобы начать выпускать и продавать свои токены.



Цитата: «Нужно просто сесть за компьютер, установить программу-клиент и нажать пару кнопок. Это просто плагин – вы его запускаете, заходите в него, создаете новый счет (адрес), выбираете количество токенов, которое хотите выпустить, и выпускаете их», –



Правда, чтобы начать выпуск, придется купить «немножко Waves», но сумма не критическая – достаточно будет одного токена.



Цитата: «Если у вас нет Waves в кошельке, вы не сможете выпустить свои токены», –



Цитата: «Многие компании проводят ICO, а Waves предоставляет им свою площадку, на которой можно быстро и удобно это сделать, и за это берет комиссию. Эта бизнес-модель абсолютно логична», –



Ну и, конечно, продажа токенов должна будет сопровождаться рекламной кампанией, хотя бы в тех же соцсетях, которые позволят выйти на потенциального частного инвестора.



Цитата: «ICO – это новый мир, используя данный механизм, можно запустить много бизнес-проектов, – Цитата: – Где стартапы могут сегодня «поднять» деньги? Разве что в Силиконовой долине. В России деньги найти очень сложно, как и в Европе. А здесь вы непосредственно обращаетесь к потребителям». Цитата: «Компания сохраняет определенный уровень независимости, невозможный при заключении договора с венчурными инвесторами», –



Цитата: «ICO открывает новые возможности краудфандинга для непрофессиональных инвесторов, сокращает издержки при сборе денег на новые проекты, повышает прозрачность, в том числе через смарт-контракты, устраняет необходимость в посредниках», –



Цитата: «Наступает период, когда ICO должно стать мейнстримом, перестать быть нишевой историей и выйти в народ, – Цитата: – Наш слоган – «Блокчейн для народа». Убить Kickstarter



В случае с Waves речь идет не только о расширении функций краудфандинга. Платформа, не исключают ее создатели, может в принципе положить конец системе сбора средств за счет предпродаж. Они предлагают соединить краудфандинг с трейдингом: токены, которые выпустит компания в рамках ICO на Waves, можно будет перепродавать, они будут расти в цене. Александр Иванов предлагает использовать в отношении токенов термин Coin application token, и не исключено, что это станет неким новым эквивалентом денег будущего.



Выпускаемый в рамках ICO на Waves токен не будет являться криптовалютой в полном смысле слова. Не будет он и акцией (пакетом акций), поскольку приобретающий токен инвестор не участвует в капитале компании.



Цитата: «С точки зрения привычных терминов наш токен ближе к купонам или ваучерам. Речь идет о выпуске ценной бумаги на блокчейне. Это новая парадигма, сейчас люди пытаются осознать все это», –



Выпущенный на блокчейне ваучер теоретически может быть обменен на продукт компании, связанной с ним.



Цитата: «Например, компания хочет изготавливать очки в Китае, и ей нужны деньги на масштабирование. Она сможет выпустить ваучеры, и 10 ваучеров можно будет виртуально обменять на очки. Ваучер – это и есть токен», –



Идея уже вызывает интерес. Так, ICO на Waves планирует провести проект ZrCoin, нуждающийся в инвестициях для запуска предприятия по получению диоксида циркония в ходе вторичной переработки отходов различных предприятий, например, стекольных заводов в Челябинской области. Токены будут обеспечены цирконием, рассказал представитель ZrCoin Андрей Никаноров.



Однако пока ICO на Waves все же проводят, скорее, технологичные компании, изначально работающие с блокчейном. На текущий момент на Waves уже прошло ICO проекта Incent, разрабатывающего систему лояльности на блокчейне (проектом занимается австралийский криптовалютный сервис BitScan Pty. Ltd. в сотрудничестве с Waves). ICO проходило в разных валютах, в том числе проект смог собрать 1 178 558 Waves. Продолжается IСO Chronobank, выпускающего токены рабочего времени, его завершение намечено на 15 февраля, уже собрано более $2 млн.



Цитата: «Использование ICO в классических секторах экономики пока маловероятно. Это связано с тем, что переход из цифровой «условно прозрачной» среды в материальный мир, который нельзя оцифровать и сделать общедоступным, пока невозможен», –



Сырой рынок



Зарабатывать в Waves предполагают на росте курса своего токена – сейчас это вполне получается. Другое дело, что на рынке существует повышенный интерес к криптовалютам в принципе, и сложно говорить, идет ли речь об успешности именно Waves. Например, курс биткоина тоже значительно растет.



Цитата: «Инвестиции в криптовалюты являются, как ни парадоксально, защитными. Сейчас есть опасения, что экономические проекты Дональда Трампа могут вызвать инфляцию доллара США, что снизит популярность вложений в акции. Миру угрожают Brexit, пузырь на китайском долговом рынке, и инвесторы рассматривают весь спектр финансовых инструментов», –



Цитата: «Блокчейн – прогрессивная сфера инвестиций, которую на фондовом рынке воспринимают отдельно от биткоина. По результатам I кв. 2016 г. капитализация мировых сервисов на базе блокчейна достигла $9 млрд», –



Вместе с тем, механизм ICO пока вызывает больше вопросов, чем понимания и доверия.



Цитата: «В отрасли практически отсутствуют правила и методы регулирования, большинство выпускаемых токенов – это аналог монет, инструмент спекуляции на бирже», –



Цитата: «С формально-юридической точки зрения такие инструменты на территории России являются незаконными. Официальные позиции Центробанка и Росфинмониторинга сводятся к тому, что использование виртуальных валют может быть расценено как сделка по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Инициировать ICO или участвовать в нем следует только в иностранных юрисдикциях и с большой осторожностью», –



Серьезный риск для инвесторов – невозможность оценки потенциала компании, которая проводит ICO.



Цитата: «Отсутствие посредников при ICO ведет к повышению рисков для инвестора. Пока не так много людей разбираются в блокчейн-технологиях, а смарт-контракты еще предстоит научиться составлять», –



Цитата: «ICO – это механизм, компания, которая привлекает с его помощью деньги, может оказаться мыльным пузырем. ICO хаотичны и проводятся сомнительными стартапами», –



Новая криптовалюта может попросту обесцениться, и тогда инвесторы потеряют деньги.



Цитата: «Недавно появилась валюта зерокоин и практически сразу упала в цене на 90%, – Цитата: Пока нет эмпирических доказательств, за счет каких фундаментальных показателей криптовалюта может укрепляться. Если в отношении традиционных активов можно что-то моделировать, проводить фундаментальный анализ, то с теми же биткоинами пока это не представляется возможным». Цитата: «Выведенные деньги удалось вернуть, но это заняло много времени», –



До конца не ясно, почему для проведения ICO нужно использовать именно блокчейн-платформу Waves. Цитата: «Существует целый ряд альтернативных платформ, и пока не совсем понятно, какими именно конкурентными преимуществами обладает Waves, кроме заявленной возможности конвертировать токены в традиционные валюты и простоты в использовании. Время покажет, будет ли это востребовано пользователями», –



Однако интерес к механизму ICO на рынке, безусловно, есть, и со временем данный способ привлечения инвестиций имеет шансы занять место среди других финансовых механизмов. Уже сегодня появляются проекты, разрабатывающие системы оценки ICO и снижающие риски участия в нем: так, прототип разрабатывает стартап Андрея Варнавского Dolphin Blockchain Intelligence. Тем не менее пока связанные с проведением ICO инструменты находятся в стадии зарождения. Что, впрочем, не мешает первопроходцам рынка зарабатывать – так, $17 млн, собранные проектом Waves в рамках ICO, уже почти удвоились.



