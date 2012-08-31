Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,439 Благодарностей: 553 КП: 0.356

Китайские биржи криптовалют по требованию властей ограничивают вывод биткойнов Три крупнейшие китайские биржи криптовалют приняли меры по ограничению вывода биткойнов под давлением со стороны Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны), борющегося с отмыванием денег и несоблюдением правил валютного контроля, передает ТАСС.





Биржа BTC China приостановила вывод биткойнов на 72 часа для пересмотра своей политики, тогда как Huobi и OKCoin прекратили его вовсе. Эти действия стали следствием требований ЦБ, говорится в совместном заявлении бирж. По словам представителей торговых платформ, ограничения будут сняты после того, как биржи обновят свои правила в сфере контроля за перемещением средств, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов. На это может потребоваться около месяца.



В 2016 году с помощью биткойнов из Китая было выведено около 2 млрд долларов. Эксперты аналитической фирмы ChainAnalysis утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.



После банкротства в 2014 году токийской биржи Mt Gox, которая была крупнейшим в мире центром по торговле биткойнами, бизнес в значительной степени переместился в Китай. Три китайские биржи контролируют 94% глобального рынка.



Сумма всех биткойнов в мировом обороте в пересчете в декабре 2016 года достигла рекордных 14 млрд долларов. НБК начал проверять биржи биткойнов ранее в этом месяце. По мнению ряда аналитиков, разговорами об отмывании денег правительство просто хочет прикрыть лазейку для вывода капитала.



В четверг курс биткойна упал на 7,8% - до 977 долларов за биткойн. Вместе с тем за последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его среди прочего в качестве защиты от ослабления юаня.



Как бы то ни было, создатель системы запустил программное обеспечение, которое позволяет "добывать" (англ. - mine) биткойны, производя на компьютере сложные математические вычисления. Биткойны предполагают анонимное владение и перевод денежных средств, почему их и прозвали криптовалютой (слово образовано от греческого корня, означающего "тайный"). Это электронные деньги, работающие по принципу интернет-торрентов.



Эмиссия ("майнинг", то есть "добыча") в системе Bitcoin не подконтрольна ни одному финансовому институту. Стоимость биткойнов по отношению к другим валютам определяется курсом свободного рынка, подобно мировым резервным валютам или драгоценным металлам. При этом эмиссия ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.



Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но вся информация о транзакциях не шифруется и доступна в открытом виде. Важное свойство системы - полная децентрализация, то есть ее работа не поддерживается и не регулируется государственными или банковскими надзорными органами.



Источник Биржа BTC China приостановила вывод биткойнов на 72 часа для пересмотра своей политики, тогда как Huobi и OKCoin прекратили его вовсе. Эти действия стали следствием требований ЦБ, говорится в совместном заявлении бирж. По словам представителей торговых платформ, ограничения будут сняты после того, как биржи обновят свои правила в сфере контроля за перемещением средств, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов. На это может потребоваться около месяца.В 2016 году с помощью биткойнов из Китая было выведено около 2 млрд долларов. Эксперты аналитической фирмы ChainAnalysis утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.После банкротства в 2014 году токийской биржи Mt Gox, которая была крупнейшим в мире центром по торговле биткойнами, бизнес в значительной степени переместился в Китай. Три китайские биржи контролируют 94% глобального рынка.Сумма всех биткойнов в мировом обороте в пересчете в декабре 2016 года достигла рекордных 14 млрд долларов. НБК начал проверять биржи биткойнов ранее в этом месяце. По мнению ряда аналитиков, разговорами об отмывании денег правительство просто хочет прикрыть лазейку для вывода капитала.В четверг курс биткойна упал на 7,8% - до 977 долларов за биткойн. Вместе с тем за последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его среди прочего в качестве защиты от ослабления юаня.Как бы то ни было, создатель системы запустил программное обеспечение, которое позволяет "добывать" (англ. - mine) биткойны, производя на компьютере сложные математические вычисления. Биткойны предполагают анонимное владение и перевод денежных средств, почему их и прозвали криптовалютой (слово образовано от греческого корня, означающего "тайный"). Это электронные деньги, работающие по принципу интернет-торрентов.Эмиссия ("майнинг", то есть "добыча") в системе Bitcoin не подконтрольна ни одному финансовому институту. Стоимость биткойнов по отношению к другим валютам определяется курсом свободного рынка, подобно мировым резервным валютам или драгоценным металлам. При этом эмиссия ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но вся информация о транзакциях не шифруется и доступна в открытом виде. Важное свойство системы - полная децентрализация, то есть ее работа не поддерживается и не регулируется государственными или банковскими надзорными органами.

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