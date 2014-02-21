Я не админ. - в целях ознакомления.
http://my-triangle.net
Старт 17 февраля 2017 года.
Сейчас открыта регистрация о
Пополнение счета откроем за 2 дня до старта (15.02.2017)
В основе маркетинга лежит бинарная, трехместная, неделящаяся матрица.
При закрытии первого свободного места в Вашей матрице, Вы получаете 400руб. на баланс и 100руб.выплачиваются по партнерской программе.
Партнерская программа состоит из 3-х уровней: 10% - 5% - 5%
При закрытии второго свободного места в Вашей матрице, Вы получаете АВТОРЕИНВЕСТ, который уходит в общую глобальную матрицу на первое свободное место, сверху-вниз, слева-направо.
Таким образом, каждый второй участник системы создает автореинвест, который, в свою очередь, создает для кого-то перелив.
Можно покупать неограниченное количество клонов, но каждый клон летит в общую глобальную матрицу(сверху-вниз, слева-направо), а не друг под друга.
Система оплаты Payeer