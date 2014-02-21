Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 19:33
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 380
Благодарностей: 56
КП: 0.052
my-triangle.net
Я не админ. - в целях ознакомления.
http://my-triangle.net
Старт 17 февраля 2017 года.
Сейчас открыта регистрация о
Пополнение счета откроем за 2 дня до старта (15.02.2017)
В основе маркетинга лежит бинарная, трехместная, неделящаяся матрица.

При закрытии первого свободного места в Вашей матрице, Вы получаете 400руб. на баланс и 100руб.выплачиваются по партнерской программе.

Партнерская программа состоит из 3-х уровней: 10% - 5% - 5%

При закрытии второго свободного места в Вашей матрице, Вы получаете АВТОРЕИНВЕСТ, который уходит в общую глобальную матрицу на первое свободное место, сверху-вниз, слева-направо.

Таким образом, каждый второй участник системы создает автореинвест, который, в свою очередь, создает для кого-то перелив.

Можно покупать неограниченное количество клонов, но каждый клон летит в общую глобальную матрицу(сверху-вниз, слева-направо), а не друг под друга.
Система оплаты Payeer
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lnnvov вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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