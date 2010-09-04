Клиенты ING получают возможность совершать платежи через iMessage

Клиенты голландского банка ING могут теперь сделать запрос об оплате и отправлять деньги через сервис сообщений iMessage, передает NFC World.
Услуга будет работать через отдельное мобильное приложение так, чтобы клиенты могли отправлять и получать деньги без необходимости входа в приложение ING Mobile Banking.
«Новая возможность доступна для клиентов через iPhone и iPad с iOS с операционной версией 10», – говорит ING.
Это стало результатом новой функции в iMessage, благодаря которой другие приложения могут быть загружены и использованы из приложения Apple. Клиенты могут найти iMessage через меню «Сообщения» в App Store.
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