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Евро и доллар обновили минимумы к рублю с июля 2015 года

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Евро и доллар обновили минимумы к рублю с июля 2015 года
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Курс евро и доллара обновили минимумы к рублю с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Так, курс евро опустился на 60 копеек, составив 62,25 рубля впервые с 22 июля 2015 года.

Курс доллара снизился на 43 копейки — до 58,52 рубля, впервые с 27 июля 2015 года.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,65% и составила $56,62 за баррель.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей и составила 32,06 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении нефтедобычи выполняется картелем на 90%.

https://news.mail.ru/economics/28732316/
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