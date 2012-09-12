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Латвия разместила облигации на 650 млн евро
Латвия разместила на международных финансовых рынках еврооблигаций двух выпусков на общую сумму 650 млн евро.
Как сообщает «Финмаркет» со ссылкой на Госказну Латвии, были размещены еврооблигации нового выпуска – со сроком обращения 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,25% годовых (доходность – 2,33%). Объем эмиссии – 500 млн евро.
Также были доразмещены облигации со сроком погашения 7 октября 2026 года. Объем доразмещения составил 150 млн евро. Изначальный объем эмиссии данных бумаг – 500 млн евро.
В ведомстве сообщили, что спрос на 30-летние облигации превысил предложение в 1,6 раза, на 10-летние – в 2,8 раза. В каждом из размещений участвовали около 50 инвесторов из разных стран, в основном европейских (Германии, Австрии, Великобритании и других).
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs и Societe Generale.
Вчерашним размещением евробондов Латвия обеспечила большую часть запланированного на 2017 год объема заимствований.
По материалам Финансовый клуб