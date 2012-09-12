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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,834 Благодарностей: 6,211 КП: 0.208

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Банкиров допустили к валюте Увеличение лимита чистой дневной покупки валюты до 0,5% от размера регулятивного капитала позволит банкам свободнее себя чувствовать на межбанке. И хотя «лишний» спрос банков составит порядка 10% дневного объема торгов, финансисты не считают, что крупные банки воспользуются новой возможностью для спекуляций. Влияние же небольших банков незаметно.



Маленький шаг либерализации



С 9 февраля возможность банков купить на межбанке валюту «про запас» резко выросла. Вчера вступило в силу решение НБУ о повышении дневного размера чистой покупки валюты банками с 0,1% до 0,5% от их регулятивного капитала. Но «вечно» покупать валюту впрок банки не смогут – остается в силе ограничение длинной валютной позиции в 1%. Свое решение увеличить в пять раз валютный спрос банков НБУ объяснил желанием предоставить им более широкие возможности для управления своей валютной позицией, чтобы торговля на рынке активизировалась, и банки самостоятельно, без вмешательства НБУ, нашли равновесный курс. «Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка», – утверждают в НБУ.



Несмотря на пятикратный рост способности банков купить валюту, участники рынка считают, что это не вызовет раскачку курса. «Смягчение норматива до 0,5% от размера регулятивного капитала не настолько существенно, чтобы привести к каким-либо потрясениям на рынке и «развязать руки» некоторым игрокам финансового рынка для спекуляций при формировании курса», – прогнозирует директор казначейств Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Вчера валютный курс гривны просел на межбанке: средневзвешенная стоимость доллара выросла на 0,44% – с 26,91 грн/$ до 27,03 грн/$.



По расчетам аналитика банковского сектора группы ICU Михаила Демкива, если все банки одновременно захотят выбрать свои лимиты, они смогут выкупить суммарно $25-26 млн, в том числе банки из топ-10 могут купить примерно по $1 млн. «На межбанковский и даже наличный рынок это решение никак не повлияет, максимум спрос вырастет на $20 млн. При среднем объеме торгов на межбанке в $250-300 млн в день это очень мало. Текущее смягчение нужно воспринимать как позитивный сигнал рынку: ситуация развивается в нужном направлении, но медленнее, чем хотелось бы», – считает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Для примера: вчера объем торгов составил $217 млн, накануне – $298 млн, а во вторник – $192 млн.



Заждались



Либерализация рынка – неизменное требование к НБУ уже три года. «Банки достаточно давно ожидали увеличения лимита на покупку валюты», – говорит Олег Куринной. Старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что НБУ решился на этот шаг в связи со «сбалансированностью спроса и предложения на валютном рынке». Удерживать позиции гривны помогает продажа выручки аграрных экспортеров, которые готовятся к посевной и продолжают заводить валюту по истечении 120-дневного срока. Спрос на гривну усилится накануне уплаты налога на прибыль компаниями до 20 февраля. «В случае непредсказуемых валютных колебаний НБУ способен урегулировать ситуацию валютными интервенциями», – считает Олег Куринной.



Способность покупать больше валюты не должна раскачать рынок спекулятивными операциями, поскольку банки боятся попасть под санкции НБУ. «После очищения банковской системы, находясь под плотным контролем НБУ, банки особо не идут на валютные спекуляции. Исполнение клиентских заявок останется их основной задачей. Операции, если и будут проходить, то немногочисленные, и казначеи будут стремиться закрыть их в коротком периоде», – считает старший аналитик ГК «Форекс Клуб» Андрей Шевчишин. Скорее, НБУ надеется, что банки, купив «сегодня» лишнюю валюту, уже «завтра» продадут ее, когда на рынке возникнет дефицит, заработав на разнице курсов. Например, 6 февраля НБУ продал банкам $19,1 млн по 27,26 грн/$, а в среду купил у них $35,2 млн по 26,94 грн/$.



В ситуации плавающего курса у банков мало мотивации покупать валюту «просто так», «на всякий случай», надеясь на ее непременный рост. «Такая тактика была оправданной тогда, когда периоды искусственного занижения курсов иностранных валют сменялись курсовыми скачками, а направление для валюты всегда было одно – вверх», – считает Вадим Иосуб. Ситуация поменялась: сейчас можно купить доллар на пике курса, а потом следить за его снижением, подсчитывая убытки.



Главное для банков – краткосрочные операции для поддержания валютной позиции и соблюдения нормативов ликвидности. «Если позиция позволяет, то такие операции используются для работы с клиентами по различным валютным операциям для дополнительного заработка», – говорит Андрей Шевчишин. Также он не исключает, что власть попросит госбанки использовать свою «квоту» для краткосрочного выравнивания баланса валютного рынка.



По мнению ведущего эксперта cектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслава Озерова, увеличение лимита до 0,5% поможет предотвратить резкие скачки на межбанке, особенно во второй половине дня. «Банки, у которых валютная позиция стремится к нормативному значению, смогут покупать валюту на межбанке только для подкрепления кассы», – считает господин Озеров. Это позитивно скажется на наличном рынке, курс которого может сблизиться с межбанковским – сейчас отклонение порядка 2%. «В дальнейшем разница между наличным и безналичным курсом будет минимальной, так как банки смогут купить на межбанке и продать на наличном рынке одновременно», – говорит начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке компании Concorde Capital Юрий Товстенко.



По материалам Финансовый клуб

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