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Доходные индексы: какие инвестиции помогут обогнать ММВБ Индекс ММВБ обновил исторический максимум в 2016 году, однако ряд отраслевых индикаторов на бирже превзошел его по доходности в несколько раз. Какие отрасли могут оказаться наиболее доходными в этом году?





В прошлом году индекс ММВБ обновил исторические максимумы, прибавив 27% благодаря укреплению рубля и восстановлению цен на нефть. Однако с начала 2017 года индикатор широкого рынка скорректировался на 1,84%, оставаясь, впрочем, вблизи рекордных уровней. Тем не менее ряд отраслевых индексов на российском рынке продолжает расти, обгоняя динамику ММВБ в несколько раз. Так, индекс «ММВБ-Электроэнергетика» увеличился с начала года на 9,93%, «ММВБ-Транспорт» — на 9,63%, «ММВБ-Машиностроение» — на 8,55%. В число лидеров роста с начала года также входят отраслевые индикаторы «ММВБ-Металлы и добычи» (6,7%) и «ММВБ-Телекоммуникации» (4,9%).



При этом секторы электроэнергетики и транспорта обгоняли широкий рынок и в прошлом году — правда, поменявшись местами в списке лидеров. Их рост за этот период составил соответственно 108,16 и 123%. А вот индекс машиностроения с показателем 13% и вовсе выпал из списка самых доходных по итогам 2016 года, уступив индикаторам «Металлы и добыча» (46,2%), «Банки и финансы» (34,1%) и «Нефть и газ» (25,28%). Индекс телекоммуникационных компаний также не смог превзойти бенчмарк, поднявшись в 2016 году лишь на 5,7%.



Аналитики Промсвязьбанка и УК «Альфа-Капитал» в начале января оценивали потенциал роста ММВБ в 2017 году в 15%, объясняя это усилением притока иностранного капитала в Россию и восстановлением цен на сырье. Однако в этом году у инвестора нет повода рассчитывать на опережающую динамику большинства отраслевых индикаторов, предупреждает аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.



Смена фаворитов



По мнению Нигматуллина, из прошлогодних фаворитов шансы обогнать широкий рынок сохраняет только финансовый сектор. «Центробанк продолжит снижать ключевую ставку в 2017 году, что сделает банковские продукты дешевле и привлекательнее для россиян. На фоне увеличения кредитования будут расти и котировки банковских акций», — поясняет он.



Индекс электроэнергетических компаний, по его оценке, исчерпал потенциал к опережающему росту. Во-первых, сошел на нет фактор «цепной реакции»: для компаний этого сектора характерно перекрестное владение акциями друг друга, и улучшение операционных показателей одной из них способствовало росту котировок по всей отрасли. Во-вторых, в этом году электроэнергетические компании, как и все предприятия с госучастием, могут обязать выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Это делает электроэнергетиков потенциальными жертвами «дивидендного гэпа».



«При выплате прибыли акционерам акции падают в цене примерно на размер дивидендов. Учитывая величину выплаты, бумаги этого сектора могут значительно просесть уже после отсечки реестра», — поясняет Нигматуллин. Акции телекоммуникационных компаний, в свою очередь, будут пребывать под давлением из-за непредсказуемых последствий реализации пакетов «закона Яровой», подытоживает аналитик.



Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин считает более вероятным опережающий рост индексов металлургической и нефтегазовой отраслей. Он станет возможным благодаря ослаблению рубля на фоне валютных интервенций Минфина и восстановлению цен на сырье. «Будучи ключевыми экспортерами в России, нефтегазовые и металлургические компании вновь начнут получать девальвационный доход», — отмечает Брагин.



Также эксперт делает ставку на рост акций потребительского сектора (индекс ММВБ «Потребительские товары и услуги»). В прошлом году эта отрасль пребывала в стагнации — отраслевой индикатор вырос лишь на 0,25%. Замедление темпов инфляции и восстановление потребительского спроса в стране могут оказать поддержку акциям ретейлеров и производителей товаров, ориентированных на внутренний рынок, говорит аналитик.





Индивидуальный подход



Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим убежден, что прошлый год был периодом переоценки рынка, когда инвесторы возвращались на Московскую биржу и массово скупали подешевевшие активы. В 2017 году эффект низкой базы исчерпан, и в дальнейшем инвесторы будут смотреть не на целые отрасли, а на отдельные акции, подчеркивает он.



«В портфеле каждого отраслевого индекса есть как минимум одна акция, которая будет расти опережающими темпами. В секторе электроэнергетики это бумаги ФСК «ЕЭС» и компании «Россети», от которых ждут щедрых дивидендов. В индексе «ММВБ-Транспорт» — акции «Аэрофлота», который увеличивает перевозки и наращивает денежный поток», — поясняет финансист.



Тимур Нигматуллин из ГК «Финам» добавляет, что расчетная база ряда отраслевых индексов не выглядит сбалансированной. Например, в индексе телекоммуникационного сектора около 65% портфеля приходится на акции МТС, а в индикаторе «ММВБ-Машиностроение» около 60% веса составляют бумаги Объединенной вагонной компании. В связи с этим инвестору действительно лучше ориентироваться на отдельные бумаги, чем на ПИФы, отслеживающие динамику отраслевых индексов, говорит он.



В аналитическом обзоре ИК «Атон» с идеями на 2017 год инвесторов также призывают вкладываться в самые ликвидные бумаги в каждой из отраслей. При этом эксперты отмечают, что потребительский, финансовый и электроэнергетический секторы имеют наиболее высокий средневзвешенный потенциал для роста. Все они в наибольшей степени выигрывают от укрепления курса рубля, восстановления российской экономики и низких процентных ставок, отмечается в обзоре.



Среди компаний потребительского сектора аналитики «Атона» выделяют бумаги Х5 Retail Group, в финансовом секторе — акции Сбербанка, а из электроэнергетиков — «РусГидро». Нефтегазовые и транспортные компании эксперты также не спешат сбрасывать со счетов. По их мнению, благодаря росту дивидендов и вводу в эксплуатацию новых месторождений неплохую доходность могут показать акции ЛУКОЙЛ​а, а восстановление потребительского спроса поддержит котировки «Аэрофлота».



Источник В прошлом году индекс ММВБ обновил исторические максимумы, прибавив 27% благодаря укреплению рубля и восстановлению цен на нефть. Однако с начала 2017 года индикатор широкого рынка скорректировался на 1,84%, оставаясь, впрочем, вблизи рекордных уровней. Тем не менее ряд отраслевых индексов на российском рынке продолжает расти, обгоняя динамику ММВБ в несколько раз. Так, индекс «ММВБ-Электроэнергетика» увеличился с начала года на 9,93%, «ММВБ-Транспорт» — на 9,63%, «ММВБ-Машиностроение» — на 8,55%. В число лидеров роста с начала года также входят отраслевые индикаторы «ММВБ-Металлы и добычи» (6,7%) и «ММВБ-Телекоммуникации» (4,9%).При этом секторы электроэнергетики и транспорта обгоняли широкий рынок и в прошлом году — правда, поменявшись местами в списке лидеров. Их рост за этот период составил соответственно 108,16 и 123%. А вот индекс машиностроения с показателем 13% и вовсе выпал из списка самых доходных по итогам 2016 года, уступив индикаторам «Металлы и добыча» (46,2%), «Банки и финансы» (34,1%) и «Нефть и газ» (25,28%). Индекс телекоммуникационных компаний также не смог превзойти бенчмарк, поднявшись в 2016 году лишь на 5,7%.Аналитики Промсвязьбанка и УК «Альфа-Капитал» в начале января оценивали потенциал роста ММВБ в 2017 году в 15%, объясняя это усилением притока иностранного капитала в Россию и восстановлением цен на сырье. Однако в этом году у инвестора нет повода рассчитывать на опережающую динамику большинства отраслевых индикаторов, предупреждает аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.По мнению Нигматуллина, из прошлогодних фаворитов шансы обогнать широкий рынок сохраняет только финансовый сектор. «Центробанк продолжит снижать ключевую ставку в 2017 году, что сделает банковские продукты дешевле и привлекательнее для россиян. На фоне увеличения кредитования будут расти и котировки банковских акций», — поясняет он.Индекс электроэнергетических компаний, по его оценке, исчерпал потенциал к опережающему росту. Во-первых, сошел на нет фактор «цепной реакции»: для компаний этого сектора характерно перекрестное владение акциями друг друга, и улучшение операционных показателей одной из них способствовало росту котировок по всей отрасли. Во-вторых, в этом году электроэнергетические компании, как и все предприятия с госучастием, могут обязать выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Это делает электроэнергетиков потенциальными жертвами «дивидендного гэпа».«При выплате прибыли акционерам акции падают в цене примерно на размер дивидендов. Учитывая величину выплаты, бумаги этого сектора могут значительно просесть уже после отсечки реестра», — поясняет Нигматуллин. Акции телекоммуникационных компаний, в свою очередь, будут пребывать под давлением из-за непредсказуемых последствий реализации пакетов «закона Яровой», подытоживает аналитик.Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин считает более вероятным опережающий рост индексов металлургической и нефтегазовой отраслей. Он станет возможным благодаря ослаблению рубля на фоне валютных интервенций Минфина и восстановлению цен на сырье. «Будучи ключевыми экспортерами в России, нефтегазовые и металлургические компании вновь начнут получать девальвационный доход», — отмечает Брагин.Также эксперт делает ставку на рост акций потребительского сектора (индекс ММВБ «Потребительские товары и услуги»). В прошлом году эта отрасль пребывала в стагнации — отраслевой индикатор вырос лишь на 0,25%. Замедление темпов инфляции и восстановление потребительского спроса в стране могут оказать поддержку акциям ретейлеров и производителей товаров, ориентированных на внутренний рынок, говорит аналитик.Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим убежден, что прошлый год был периодом переоценки рынка, когда инвесторы возвращались на Московскую биржу и массово скупали подешевевшие активы. В 2017 году эффект низкой базы исчерпан, и в дальнейшем инвесторы будут смотреть не на целые отрасли, а на отдельные акции, подчеркивает он.«В портфеле каждого отраслевого индекса есть как минимум одна акция, которая будет расти опережающими темпами. В секторе электроэнергетики это бумаги ФСК «ЕЭС» и компании «Россети», от которых ждут щедрых дивидендов. В индексе «ММВБ-Транспорт» — акции «Аэрофлота», который увеличивает перевозки и наращивает денежный поток», — поясняет финансист.Тимур Нигматуллин из ГК «Финам» добавляет, что расчетная база ряда отраслевых индексов не выглядит сбалансированной. Например, в индексе телекоммуникационного сектора около 65% портфеля приходится на акции МТС, а в индикаторе «ММВБ-Машиностроение» около 60% веса составляют бумаги Объединенной вагонной компании. В связи с этим инвестору действительно лучше ориентироваться на отдельные бумаги, чем на ПИФы, отслеживающие динамику отраслевых индексов, говорит он.В аналитическом обзоре ИК «Атон» с идеями на 2017 год инвесторов также призывают вкладываться в самые ликвидные бумаги в каждой из отраслей. При этом эксперты отмечают, что потребительский, финансовый и электроэнергетический секторы имеют наиболее высокий средневзвешенный потенциал для роста. Все они в наибольшей степени выигрывают от укрепления курса рубля, восстановления российской экономики и низких процентных ставок, отмечается в обзоре.Среди компаний потребительского сектора аналитики «Атона» выделяют бумаги Х5 Retail Group, в финансовом секторе — акции Сбербанка, а из электроэнергетиков — «РусГидро». Нефтегазовые и транспортные компании эксперты также не спешат сбрасывать со счетов. По их мнению, благодаря росту дивидендов и вводу в эксплуатацию новых месторождений неплохую доходность могут показать акции ЛУКОЙЛ​а, а восстановление потребительского спроса поддержит котировки «Аэрофлота».

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