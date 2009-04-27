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Щедрость к акционеру: какие компании стоит купить в расчете на дивиденды В этом году инвесторы ждут высоких дивидендов от госкомпаний. Однако наибольшую дивидендную доходность показывают акции, не относящиеся к «голубым фишкам». Стоит ли покупать эти бумаги в расчете на щедрость к акционерам?





Акции компаний, регулярно выплачивающих прибыль акционерам в виде дивидендов, остаются одной из главных инвестиционных идей на российском рынке. Прежде всего это справедливо в отношении



Во-первых, в январе замминистра финансов Алексей Моисеев



Впрочем, если смотреть на текущую дивидендную доходность (соотношение суммы годовых, промежуточных и внеплановых дивидендов за предыдущий год к цене акции), то выяснится, что среди лидеров по этому показателю госкомпании почти не представлены. Так, по состоянию на 6 февраля наибольшую дивидендную доходность показал оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» — дочерняя структура РЖД. В 2016 году он выплатил дивиденды по итогам первого полугодия (95,76 руб. на акцию) и специальные дивиденды из нераспределенной прибыли (251,84 руб. на акцию). Таким образом, при стоимости бумаги 3645 руб. на закрытии торгов 6 февраля дивидендная доходность «Трансконтейнера» достигла 9,52%. В тройку лидеров также вошли Мордовская энергосбытовая компания с показателем 9% и металлургический гигант «Северсталь» — 8,43%. Примечательно, что помимо Мордовской ЭСК в список лидеров попала еще одна компания средней капитализации — многопрофильное химическое предприятие «Химпром» (дивидендная доходность — 7,01%).





В чем подвох



Часть акций с самой высокой дивидендной доходностью относится к низколиквидным бумагам из второго и третьего эшелонов Московской биржи. Таковы, например, «Трансконтейнер», Мордовская ЭСК и НКХП.​ «Акции второго эшелона могут быть очень доходными, но нужно учитывать сопряженные с вложением в эти инструменты риски, прежде всего высокую волатильность и низкую ликвидность при ухудшении конъюнктуры, из-за чего инвестору будет очень сложно продать свой пакет либо продавать придется по низкой цене», — объясняет главный аналитик управляющей компании «Ронин Траст» Андрей Верхоланцев.



Перспективы у некоторых акций — лидеров по дивидендной доходности весьма туманны, соглашается ведущий аналитик Conomy и финансовый консультант Александр Янсон. Он предостерегает инвесторов от вложений в низколиквидные бумаги. «В декабре 2016 года Мордовская ЭСК выплатила дивиденды за прошедшие девять месяцев. Скорее всего, выплат за полный 2016 год от нее можно не ждать. Это говорит о том, что в 2017 году к ней вряд ли можно отнестись как к щедрому плательщику», — напомнил он. Аналитик также подчеркнул, что сумма дивидендов, выплаченных Мордовской ЭСК, составила всего 0,052 руб. на акцию. Учитывая низкую ликвидность бумаги, частному инвестору не стоит рассчитывать на приличный дивидендный доход, резюмирует он. То же самое относится и к довольно дорогим акциям «Трансконтейнера», обороты которой на Московской бирже остаются крайне низкими — всего три бумаги по состоянию на 7 февраля.



В свою очередь, Танурков из ИК «Велес Капитал» отмечает, что погоня за высокой дивидендной доходностью далеко не всегда бывает оправданной. «Доходность акций АЛРОСА составляет около 10%, а у бумаг из второго эшелона может быть больше 15%, но и риски будут в несколько раз выше», — рассказывает он. На рынке, по его словам, остается достаточно акций крупных компаний с высокой доходностью, которые гораздо более привлекательны для инвесторов в плане соотношения риска/доходности. «Чтобы покупать бумаги третьего эшелона, нужно иметь экстраординарные ожидания по росту цен акций», — подытоживает эксперт.



Что покупать



Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев отмечает, что при покупке дивидендных бумаг можно ориентироваться на историю выплат дивидендов на протяжении длительного периода времени. Однако у компаний-эмитентов должны быть еще и веские основания для роста дивидендного потока в будущем. «Если выбирать между бумагами первого и второго эшелона, то фактор ликвидности и высокого уровня корпоративного управления «фишек», на мой взгляд, перевешивает пару процентных пунктов дополнительной дивидендной доходности у отдельных представителей второго эшелона», — говорит он.



Интересными акциями второго эшелона аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк называет бумаги компаний энергетического сектора. Однако он не советует покупать акции одного эмитента — вместо этого лучше составить портфель. «У многих компаний заканчиваются инвестпрограммы, и при текущих тарифах они смогут выплачивать инвесторам дивиденды на уровне 8%», — рассказывает он.



Хорошую доходность могут принести акции «РусГидро», ФСК «ЕЭС», «Россети» и менее крупных компаний, например «Мосэнерго». Также Шенк говорит, что неплохим вариантом вложения средств будут бумаги производителей удобрений — «ФосАгро» или «Акрона». Кроме того, эти акции могут стать неплохим защитным активом в случае ослабления рубля, отмечает он. Инвесторы могут присмотреться и к акциям черных металлургов, которые, вероятно, будут платить высокие дивиденды — такими, по мнению Шенка, будут НЛМК и «Северсталь».



Бумаги третьего эшелона стоит покупать очень осторожно и не делать на них акцент при составлении портфеля, убежден эксперт. Верхоланцев из «Ронин Траст» рекомендует в этой категории обратить внимание на привилегированные акции «Ленэнерго» и «Лензолото», которые могут обеспечить дивидендную доходность порядка 12 и 14% соответственно.



Источник Акции компаний, регулярно выплачивающих прибыль акционерам в виде дивидендов, остаются одной из главных инвестиционных идей на российском рынке. Прежде всего это справедливо в отношении бумаг предприятий с госучастием. В апреле 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением повысил планку по размеру дивидендов для госкомпаний до 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (большая из величин), и эта норма была заложена в проект федерального бюджета на 2017 год. Тем не менее рассчитывать на щедрые выплаты от «Роснефти» или «Газпрома» в этом году преждевременно.Во-первых, в январе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил , что распоряжение правительства о повышении дивидендов госкомпаний до 50% от чистой прибыли было возвращено на доработку в Минфин. А во-вторых, тот же «Газпром» в своем бюджете на 2017–2019 годы зафиксировал размер дивидендов на уровне 2016 года. «Учитывая активную фазу реализации «Турецкого потока», вряд ли компания направит 50% прибыли на дивиденды», — комментирует замначальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Василий Танурков. Также неизвестно, сколько выплатит своим акционерам «Роснефть». При этом вероятность того, что высокие дивиденды заплатят «Башнефть» и АЛРОСА, гораздо выше, считает Танурков.Впрочем, если смотреть на текущую дивидендную доходность (соотношение суммы годовых, промежуточных и внеплановых дивидендов за предыдущий год к цене акции), то выяснится, что среди лидеров по этому показателю госкомпании почти не представлены. Так, по состоянию на 6 февраля наибольшую дивидендную доходность показал оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» — дочерняя структура РЖД. В 2016 году он выплатил дивиденды по итогам первого полугодия (95,76 руб. на акцию) и специальные дивиденды из нераспределенной прибыли (251,84 руб. на акцию). Таким образом, при стоимости бумаги 3645 руб. на закрытии торгов 6 февраля дивидендная доходность «Трансконтейнера» достигла 9,52%. В тройку лидеров также вошли Мордовская энергосбытовая компания с показателем 9% и металлургический гигант «Северсталь» — 8,43%. Примечательно, что помимо Мордовской ЭСК в список лидеров попала еще одна компания средней капитализации — многопрофильное химическое предприятие «Химпром» (дивидендная доходность — 7,01%).Часть акций с самой высокой дивидендной доходностью относится к низколиквидным бумагам из второго и третьего эшелонов Московской биржи. Таковы, например, «Трансконтейнер», Мордовская ЭСК и НКХП.​ «Акции второго эшелона могут быть очень доходными, но нужно учитывать сопряженные с вложением в эти инструменты риски, прежде всего высокую волатильность и низкую ликвидность при ухудшении конъюнктуры, из-за чего инвестору будет очень сложно продать свой пакет либо продавать придется по низкой цене», — объясняет главный аналитик управляющей компании «Ронин Траст» Андрей Верхоланцев.Перспективы у некоторых акций — лидеров по дивидендной доходности весьма туманны, соглашается ведущий аналитик Conomy и финансовый консультант Александр Янсон. Он предостерегает инвесторов от вложений в низколиквидные бумаги. «В декабре 2016 года Мордовская ЭСК выплатила дивиденды за прошедшие девять месяцев. Скорее всего, выплат за полный 2016 год от нее можно не ждать. Это говорит о том, что в 2017 году к ней вряд ли можно отнестись как к щедрому плательщику», — напомнил он. Аналитик также подчеркнул, что сумма дивидендов, выплаченных Мордовской ЭСК, составила всего 0,052 руб. на акцию. Учитывая низкую ликвидность бумаги, частному инвестору не стоит рассчитывать на приличный дивидендный доход, резюмирует он. То же самое относится и к довольно дорогим акциям «Трансконтейнера», обороты которой на Московской бирже остаются крайне низкими — всего три бумаги по состоянию на 7 февраля.В свою очередь, Танурков из ИК «Велес Капитал» отмечает, что погоня за высокой дивидендной доходностью далеко не всегда бывает оправданной. «Доходность акций АЛРОСА составляет около 10%, а у бумаг из второго эшелона может быть больше 15%, но и риски будут в несколько раз выше», — рассказывает он. На рынке, по его словам, остается достаточно акций крупных компаний с высокой доходностью, которые гораздо более привлекательны для инвесторов в плане соотношения риска/доходности. «Чтобы покупать бумаги третьего эшелона, нужно иметь экстраординарные ожидания по росту цен акций», — подытоживает эксперт.Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев отмечает, что при покупке дивидендных бумаг можно ориентироваться на историю выплат дивидендов на протяжении длительного периода времени. Однако у компаний-эмитентов должны быть еще и веские основания для роста дивидендного потока в будущем. «Если выбирать между бумагами первого и второго эшелона, то фактор ликвидности и высокого уровня корпоративного управления «фишек», на мой взгляд, перевешивает пару процентных пунктов дополнительной дивидендной доходности у отдельных представителей второго эшелона», — говорит он.Интересными акциями второго эшелона аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк называет бумаги компаний энергетического сектора. Однако он не советует покупать акции одного эмитента — вместо этого лучше составить портфель. «У многих компаний заканчиваются инвестпрограммы, и при текущих тарифах они смогут выплачивать инвесторам дивиденды на уровне 8%», — рассказывает он.Хорошую доходность могут принести акции «РусГидро», ФСК «ЕЭС», «Россети» и менее крупных компаний, например «Мосэнерго». Также Шенк говорит, что неплохим вариантом вложения средств будут бумаги производителей удобрений — «ФосАгро» или «Акрона». Кроме того, эти акции могут стать неплохим защитным активом в случае ослабления рубля, отмечает он. Инвесторы могут присмотреться и к акциям черных металлургов, которые, вероятно, будут платить высокие дивиденды — такими, по мнению Шенка, будут НЛМК и «Северсталь».Бумаги третьего эшелона стоит покупать очень осторожно и не делать на них акцент при составлении портфеля, убежден эксперт. Верхоланцев из «Ронин Траст» рекомендует в этой категории обратить внимание на привилегированные акции «Ленэнерго» и «Лензолото», которые могут обеспечить дивидендную доходность порядка 12 и 14% соответственно.

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