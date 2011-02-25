Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,188 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою беднее

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:12
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,966
Благодарностей: 590
КП: 0.136
Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою беднее


Довольно известный экономист из Франции г-н Тома Пикетти в соавторстве с другими исследователями представил миру новое исследование, в котором он утверждает, что экономический подъем не всегда ведет к улучшению жизни людей, а бывает так, что зажиточные люди при нём становятся еще быстрее богаче, а бедные беднее. Это, конечно, не аксиома, но так часто бывает во многих государствах мира.

Ранее Пикетти предупреждал, что расслоение общества по доходам ведет к тому, сейчас многие богатые люди перестают инвестировать в производство, а живут за счет ренты, а этой тенденции по мнению Пикетти надо противостоять такими методами как: введение налога на роскошь и введением прогрессивной шкалы взимаемых налогов, т.е надо перераспределять доходы. Однако, его оппоненты в ответ на это говорят, что перераспределением доходов можно мало чего добиться, а надо постоянно думать о росте ВВП и тогда рынок сам выведет людей к выравниванию доходов, если, конечно ВВП будет большим и стабильным. Вообще споры кипят и каждый старается дать свои убедительные аргументы в свою пользу.

Между тем сам Пикетти в содружестве с другими мировыми специалистами по экономике копит базу данных под названием World Wealth and Income (Мировое богатство и доход). И в его свежем исследовании показан один график, который демонстрирует доходы бедных - из США, Китая и Франции.


Доля доходов 50% бедных в 3-х странах — Китай (красный), Франция (оранжевый) и США (синий).

Из этого графика, например, следует, что за прошедшие несколько десятков лет доля 50 процентов самых бедных американцев в общем доходе всех граждан США резко сократилась. А ведь те же США, скажем за последние лет 7 не испытывают экономического спада, но всё равно эта доля у них идёт вниз, т.е. сокращается. Это же самое происходит и в Китае, где также до 2015 года был экономический подъем, который кстати, привел к значительному расслоению по доходам у китайского населения. Казалось бы, что всё должно было быть наоборот, т.е. бедные должны были становится богаче в связи с ростом, но это не так.

Пикетти дает показательные данные - есть над чем поразмышлять. В Америке доходы населения за 1978–2015 гг. увеличились на 59%. При этом у 10 % самых зажиточных американцев этот показатель вырос на 115%, а у 50% самых бедных — сократился на 1 процент.

Если дробить еще больше, то результаты еще более разительные — выходит, что у 1% самых богатых янки доходы выросли на 198%, у 0,1% — на 321%, а у 0,001% — на 685%.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/589dc961d6237
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою бед
Правильно всё пишут. Только вы не понимаете, что существует реальная экономика, а есть спекулятивная. И те деньги которые имеют "богатые"- их в сущности нет, потому как нет товарной массы под них. В связи с тем, что все хотят больше денег- все деньги уплывают в спекулятивную экономику. Поэтому то реальный сектор и сворачивается. При этом наблюдается РОСТ ВВП, доходов и т.д.

С 9 минуты где-то послушайте переписку. Это просто смешно. некоторые люди настоятельно продолжают думать, что у них есть какие-то деньги на каких-то счетах в банках. Смех да и только!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
DANman на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:41
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,834
Благодарностей: 6,211
КП: 0.208

награды Волшебный горшочек 
Re: Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою бед
Это точно, кто кирпичи таскает, кто деньги
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP| ►ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ |Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:43
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,338
Благодарностей: 17,172
КП: 0.273

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою бед
В России, наверняка, ещё лучше, 1%-2% доходы увеличили, а процентов 50 населения - просели по доходам. Но это Россия. бедные здесь не богатеют, а богатые не беднеют.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Защита всех вкладов инвестораRoyal Fund | Совсем скоро"Марафон 3.0" HyipManager
Bestinvestor.ru-Поможет получать прибыль! I Только у Ларисы стабильные проекты, присоединяйтесь Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день.Платит с февраля!
putoran на форуме  
Сказали спасибо:
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россияне зафиксировали экономический рост Enzovv Политика и экономика 0 19.12.2016 02:10
Увеличение расходов потребления США не гарантирует экономический рост bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 3 31.08.2016 00:28
ЦБ сделал ставку на экономический рост вместо рубля Марсель Шарафиев Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.08.2015 16:05
В США подъем безработицы, несмотря на рост мест Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 10 10.06.2015 22:05
Кредит МВФ позволит Украине начать экономический рост. Владислав Бабич Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.03.2015 23:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
В какие направления инвестирует Google
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
CashLab - cashlab.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Kanifor:5000324 (Panteon-Finance)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар bond777
ClarintonTrading - clarintontrading.com
От bond777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар alexys1975
Wheel of Bitcoins - без вложений, саташи
От alexys1975 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tuesco
Forum Traffic - www.forumtraffic.org
От tuesco в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,188
Тем
453,291
Сообщений
11,093,789

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube