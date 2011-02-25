OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,966 Благодарностей: 590 КП: 0.136

Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою беднее



Довольно известный экономист из Франции г-н Тома Пикетти в соавторстве с другими исследователями представил миру новое исследование, в котором он утверждает, что экономический подъем не всегда ведет к улучшению жизни людей, а бывает так, что зажиточные люди при нём становятся еще быстрее богаче, а бедные беднее. Это, конечно, не аксиома, но так часто бывает во многих государствах мира.



Ранее Пикетти предупреждал, что расслоение общества по доходам ведет к тому, сейчас многие богатые люди перестают инвестировать в производство, а живут за счет ренты, а этой тенденции по мнению Пикетти надо противостоять такими методами как: введение налога на роскошь и введением прогрессивной шкалы взимаемых налогов, т.е надо перераспределять доходы. Однако, его оппоненты в ответ на это говорят, что перераспределением доходов можно мало чего добиться, а надо постоянно думать о росте ВВП и тогда рынок сам выведет людей к выравниванию доходов, если, конечно ВВП будет большим и стабильным. Вообще споры кипят и каждый старается дать свои убедительные аргументы в свою пользу.



Между тем сам Пикетти в содружестве с другими мировыми специалистами по экономике копит базу данных под названием World Wealth and Income (Мировое богатство и доход). И в его свежем исследовании показан один график, который демонстрирует доходы бедных - из США, Китая и Франции.





Доля доходов 50% бедных в 3-х странах — Китай (красный), Франция (оранжевый) и США (синий).

Доля доходов 50% бедных в 3-х странах — Китай (красный), Франция (оранжевый) и США (синий).

Из этого графика, например, следует, что за прошедшие несколько десятков лет доля 50 процентов самых бедных американцев в общем доходе всех граждан США резко сократилась. А ведь те же США, скажем за последние лет 7 не испытывают экономического спада, но всё равно эта доля у них идёт вниз, т.е. сокращается. Это же самое происходит и в Китае, где также до 2015 года был экономический подъем, который кстати, привел к значительному расслоению по доходам у китайского населения. Казалось бы, что всё должно было быть наоборот, т.е. бедные должны были становится богаче в связи с ростом, но это не так.



Пикетти дает показательные данные - есть над чем поразмышлять. В Америке доходы населения за 1978–2015 гг. увеличились на 59%. При этом у 10 % самых зажиточных американцев этот показатель вырос на 115%, а у 50% самых бедных — сократился на 1 процент.



Если дробить еще больше, то результаты еще более разительные — выходит, что у 1% самых богатых янки доходы выросли на 198%, у 0,1% — на 321%, а у 0,001% — на 685%.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589dc961d6237 Довольно известный экономист из Франции г-н Тома Пикетти в соавторстве с другими исследователями представил миру новое исследование, в котором он утверждает, что экономический подъем не всегда ведет к улучшению жизни людей, а бывает так, что зажиточные люди при нём становятся еще быстрее богаче, а бедные беднее. Это, конечно, не аксиома, но так часто бывает во многих государствах мира.Ранее Пикетти предупреждал, что расслоение общества по доходам ведет к тому, сейчас многие богатые люди перестают инвестировать в производство, а живут за счет ренты, а этой тенденции по мнению Пикетти надо противостоять такими методами как: введение налога на роскошь и введением прогрессивной шкалы взимаемых налогов, т.е надо перераспределять доходы. Однако, его оппоненты в ответ на это говорят, что перераспределением доходов можно мало чего добиться, а надо постоянно думать о росте ВВП и тогда рынок сам выведет людей к выравниванию доходов, если, конечно ВВП будет большим и стабильным. Вообще споры кипят и каждый старается дать свои убедительные аргументы в свою пользу.Между тем сам Пикетти в содружестве с другими мировыми специалистами по экономике копит базу данных под названием World Wealth and Income (Мировое богатство и доход). И в его свежем исследовании показан один график, который демонстрирует доходы бедных - из США, Китая и Франции.Из этого графика, например, следует, что за прошедшие несколько десятков лет доля 50 процентов самых бедных американцев в общем доходе всех граждан США резко сократилась. А ведь те же США, скажем за последние лет 7 не испытывают экономического спада, но всё равно эта доля у них идёт вниз, т.е. сокращается. Это же самое происходит и в Китае, где также до 2015 года был экономический подъем, который кстати, привел к значительному расслоению по доходам у китайского населения. Казалось бы, что всё должно было быть наоборот, т.е. бедные должны были становится богаче в связи с ростом, но это не так.Пикетти дает показательные данные - есть над чем поразмышлять. В Америке доходы населения за 1978–2015 гг. увеличились на 59%. При этом у 10 % самых зажиточных американцев этот показатель вырос на 115%, а у 50% самых бедных — сократился на 1 процент.Если дробить еще больше, то результаты еще более разительные — выходит, что у 1% самых богатых янки доходы выросли на 198%, у 0,1% — на 321%, а у 0,001% — на 685%.Специально для mmgp.ru

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