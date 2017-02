Инвестиционный бум: банки будут активнее вкладывать в IT

В 2017 году расходы банковской сферы на информационные технологии в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона достигнут 67,1 млрд долларов — на 5,4% больше, чем в 2016 году, согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner.



Среди развитых стран региона Gartner определяет Австралию, Японию, Новую Зеландию, Сингапур и Южную Корею.



С точки зрения денежной массы, самым крупным рынком в регионе является Япония, но самый стремительный рост расходов банковских учреждений на IT будет наблюдаться в Новой Зеландии — 6,4%. В Японии прирост составит 5,6%.



Самой быстроразвивающейся станет сфера разработки системного программного обеспечения — здесь прирост в 2017 году составит 8,5%. Причиной этому является тот факт, что банки и компании в области ценных бумаг активно инвестируют в приложения, инфраструктуру и программное обеспечение для участников вертикального рынка.





