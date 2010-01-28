Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,188 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мозг нации

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:38
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,398
Благодарностей: 776
КП: 0.268
Мозг нации
Вместе с компанией «Нексиа Пачоли» взглянем на основные рейтинги стран, университетов и компаний по уровню инноваций.

Рейтинг инновационных экономик Bloomberg учитывает такие показатели, как доля расходов на научные исследования в ВВП страны, концентрация технологических компаний и патентная активность изобретателей:


Рейтинг инновационных университетов Reuters учитывает число патентов, оформленных выпускниками и студентами, а также цитируемость их научных работ в других текстах:


Ещё один рейтинг инноваций – топ-100 инновационных компаний и организаций. Рейтинг составляет агентство Clarivate Analytics:


Наконец, самый авторитетный рейтинг, составляемый аффилированной с ООН Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Он учитывает 82 параметра, связанных с разработкой и внедрением инноваций:


Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интернет-зависимость разрушает мозг? kaplunoff Здоровье и спорт 121 22.03.2016 15:02
Здоровье нации digitalo Здоровье и спорт 19 23.02.2016 19:15
Сдам в аренду мозг moneyreal Разработка сайтов 11 07.10.2015 00:08
Можно ли создать искусственный мозг? luckyea Курилка 3 14.11.2013 15:22
Путешествие в мозг посетителя блога Ovsyannikov Дайджест блогосферы 0 28.01.2010 17:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новосибирский стартап VR CORP выпустил очки виртуальной реальности для смартфона
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар aleksei-pres
Пять законов богатства
От aleksei-pres в разделе «Курилка»
Аватар ttxz
Просрочка по зарплате в России выросла на 21 процент
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Wheelys позволит каждому основать собственный кофейный бизнес на колесах за $5000
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HYIPach
strange-event.com
От HYIPach в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц»
Аватара нет
ПАММ-счет 2.0 oper_0800: 678482 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
401,188
Тем
453,291
Сообщений
11,093,788

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube