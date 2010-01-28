Мозг нации

Вместе с компанией «Нексиа Пачоли» взглянем на основные рейтинги стран, университетов и компаний по уровню инноваций.
Рейтинг инновационных экономик Bloomberg учитывает такие показатели, как доля расходов на научные исследования в ВВП страны, концентрация технологических компаний и патентная активность изобретателей:
Рейтинг инновационных университетов Reuters учитывает число патентов, оформленных выпускниками и студентами, а также цитируемость их научных работ в других текстах:
Ещё один рейтинг инноваций – топ-100 инновационных компаний и организаций. Рейтинг составляет агентство Clarivate Analytics:
Наконец, самый авторитетный рейтинг, составляемый аффилированной с ООН Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Он учитывает 82 параметра, связанных с разработкой и внедрением инноваций:
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