Крупнейшая фондовая биржа Индии приступила к испытанию блокчейна

Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и ряд коммерческих банков страны приступили к изучению возможности использования блокчейна при идентификации клиентов. Об этом пишет EconoTimes.
Помимо биржи NSE, участие в проекте принимают брокерская фирма HDFC Securities, а также банки ICICI Bank, IDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank и RBL Bank. Техническую сторону проекта обеспечивает блокчейн-стартап Elemential.
Как сообщил сооснователь Elemential Сахил Катхпал, проект предусматривает развертывание блокчейн-среды, в которой биржа будет размещать данные о своих клиентах с предоставлением доступа к ней в режиме реального времени. Также во время тестов будет проверена способность к восстановлению и отказоустойчивость сети.
Цитата:
|
«Во время первой фазы теста NSE возьмет под контроль информацию, размещенную в системе. Затем банки при помощи блокчейна получат к ней доступ», —
говорит Сахил Катхпал.
На второй стадии испытаний работы будут проводиться с использованием данных о настоящих клиентах биржи.
Напомним, что в декабре прошлого года Министерство развития человеческих ресурсов Индии (HRD) начало кампанию, направленную на повышение информированности молодежи о цифровых валютах. Одновременно с этим министр финансов Индии заявил, что цифровые валюты – это новая норма, которую обществу необходимо принять.