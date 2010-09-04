ASUS ROG Swift PG27UQ - новый геймерский монитор на квантовых точках

Компания ASUS представила 27-дюймовый монитор ROG Swift PG27UQ с дисплеем на основе технологии квантовых точек, которая обеспечивает полный охват цветового стандарта DCI-P3, и с расширенным динамическим диапазоном. Кроме этого, ROG Swift PG27UQ поддерживает технологию G-SYNC, обеспечивающую более плавный вывод изображения без разрывов и задержек. Также это один из первых мониторов с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц, благодаря чему изображение на его экране имеет высокую чёткость.
Максимальная яркость экрана в новом ROG Swift PG27UQ составляет 1000 кд/м², а высокий уровень контрастности обеспечивает чёткое разделение светлых и тёмных оттенков. Благодаря частоте обновления 144 Гц данный монитор справится с отображением динамичных сцен, обеспечивая плавное отображение объектов в игре без размытых картинок. Поддержка технологии NVIDIA G-SYNC High Dynamic Range обеспечивают более широкий диапазон яркости изображения, а также более широкий цветовой охват по сравнению с обычными мониторами. Благодаря технологии гибкого контроля работы LED-подсветки, экран ROG Swift PG27UQ делится на 384 зоны, каждая из которых управляется отдельно, что обеспечивает более высокий уровень контраста и более натуральный чёрный цвет. IPS-матрица обладает широкими углами обзора. Монитор произведён по технологии квантовых точек, что повышает яркость изображения и обеспечивает поддержку цветового пространства DCI-P3, который на 25% шире sRGB.
Характеристики ROG Swift PG27UQ:
Разрешение
3840x2160
Матрица
27-дюймовая IPS-матрица (Соотношение сторон 16:9)
Тип подсветки
Direct LED; независимый контроль подсветки в 384 независимых зонах
Расширенный динамический диапазон
HDR 10
Частота обновления экрана
До 144 Гц
Максимальная яркость
1 000 кд/м²
Технология квантовых точек
Да
Интерфейсы
2 x DisplayPort 1.4
1 x HDMI
Источник
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