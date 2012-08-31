Анна Чернобай Профессионал

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Венесуэла готовится расправиться с Биткоином Похоже, что власти Венесуэлы сыты по горло этим биткоином.





На протяжении этих двух недель полиция в латиноамериканской стране арестовала восьмерых майнеров биткоина из трёх разных городов. В то время как некоторые из них обвиняются в киберпреступлениях и краже электрической энергии, остальные просто продавали ASIC оборудование. Добавим, что основная биржа в стране — Surbitcoin — прекратила операции, а банк закрыл их счёт.



В то время, как экономика страны находится в состоянии паники, и национальная валюта — боливар — уже давно находится в состоянии гиперинфляции и свободного падения, социалистический режим в этой стране субсидирует электричество настолько, что оно обходится практически бесплатно. Как было написано в популярной статье, опубликованной на reason.com в ноябре прошлого года, это сделало майнинг биткоина популярным среди некоторых технически подкованных жителей Венесуэлы. Даже устаревшее оборудование позволяет майнить столько, чтобы выживать и заказывать за пределами страны продукты с лекарствами.



Нет никакого официального закона, запрещающего майнинг Биткоина в Венесуэле, и использование цифровой валюты законно также: туристическое агентство Destinia даже решило отвергнуть боливар и принимает только биткоины. Однако майнинг Биткоина не находит понимания у властей, так как страна страдает от регулярных отключений электричества и энергетического дефицита.



Самым громким событием за эту пару недель стал рейд полиции Венесуэлы, (Policía Nacional Bolivariana, PNB) который проводился на складе в Валенсии, третьем по величие городе. Как сообщает reason.com, в здании было обнаружено 11 000 майнеров ASIC, которые все вместе потребляли электричества, как средний посёлок. Арестованный дуэт майнеров обвиняется в воровстве электричества, а также киберпреступлениях, финансировании терроризма и мошенничестве при обмене валют.



В похожем случае на той же самой неделе были арестованы четыре человека, однако в этом случае аресты провела местная спецслужба, которая называется Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Аресты произошли в городе Чаралаве, о чём сообщает сайт CriptoNoticias, который ведётся на испанском языке. Представители CICPC обвинили подозреваемых в мошенничестве и воровстве электричества.



Вероятно, самым известным случаем стал арест двух мужчин из Каракаса. В отличие от остальных арестованных, они не занимались майнингом Биткоина. Их активность заключалась в том, что они продавали оборудование для майнинга через MercadoLibre, местный сайт объявлений. Пока не ясно, что именно послужило причиной их ареста.



И, наконец, крупнейшая биткоин биржа Венесуэлы, Surbitcoin, прекратила свои операции. Как сообщают Surbitcoin, биржа получила 2 февраля уведомление от своего банка Banesco, что их счёт будет закрыт на следующий день. Представители биржи говорят, что они создают новую коммерческую структуру, что позволит в будущем предотвратить ситуации, подобные этой, а пока рекомендует пользователям совершать обмен через LocalBitcoins. Закономерно, что объемы торгов на венесуэльской LocalBitcoins побили рекорды на прошлой неделе, достигнув 1.12 миллиарда боливаров (примерно $337 000) за неделю.



Кажется, что власти Венесуэлы усилили давление за эти две недели, но это не первый раз, когда в стране арестовывают майнеров биткоина. Около года назад майнера биткоина арестовали и посадили в тюрьму на три месяца за кражу электричества. Не удивительно, что майнеры ведут свою деятельность в относительно небольших масштабах и скрытно от властей.



Источник На протяжении этих двух недель полиция в латиноамериканской стране арестовала восьмерых майнеров биткоина из трёх разных городов. В то время как некоторые из них обвиняются в киберпреступлениях и краже электрической энергии, остальные просто продавали ASIC оборудование. Добавим, что основная биржа в стране — Surbitcoin — прекратила операции, а банк закрыл их счёт.В то время, как экономика страны находится в состоянии паники, и национальная валюта — боливар — уже давно находится в состоянии гиперинфляции и свободного падения, социалистический режим в этой стране субсидирует электричество настолько, что оно обходится практически бесплатно. Как было написано в популярной статье, опубликованной на reason.com в ноябре прошлого года, это сделало майнинг биткоина популярным среди некоторых технически подкованных жителей Венесуэлы. Даже устаревшее оборудование позволяет майнить столько, чтобы выживать и заказывать за пределами страны продукты с лекарствами.Нет никакого официального закона, запрещающего майнинг Биткоина в Венесуэле, и использование цифровой валюты законно также: туристическое агентство Destinia даже решило отвергнуть боливар и принимает только биткоины. Однако майнинг Биткоина не находит понимания у властей, так как страна страдает от регулярных отключений электричества и энергетического дефицита.Самым громким событием за эту пару недель стал рейд полиции Венесуэлы, (Policía Nacional Bolivariana, PNB) который проводился на складе в Валенсии, третьем по величие городе. Как сообщает reason.com, в здании было обнаружено 11 000 майнеров ASIC, которые все вместе потребляли электричества, как средний посёлок. Арестованный дуэт майнеров обвиняется в воровстве электричества, а также киберпреступлениях, финансировании терроризма и мошенничестве при обмене валют.В похожем случае на той же самой неделе были арестованы четыре человека, однако в этом случае аресты провела местная спецслужба, которая называется Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Аресты произошли в городе Чаралаве, о чём сообщает сайт CriptoNoticias, который ведётся на испанском языке. Представители CICPC обвинили подозреваемых в мошенничестве и воровстве электричества.Вероятно, самым известным случаем стал арест двух мужчин из Каракаса. В отличие от остальных арестованных, они не занимались майнингом Биткоина. Их активность заключалась в том, что они продавали оборудование для майнинга через MercadoLibre, местный сайт объявлений. Пока не ясно, что именно послужило причиной их ареста.И, наконец, крупнейшая биткоин биржа Венесуэлы, Surbitcoin, прекратила свои операции. Как сообщают Surbitcoin, биржа получила 2 февраля уведомление от своего банка Banesco, что их счёт будет закрыт на следующий день. Представители биржи говорят, что они создают новую коммерческую структуру, что позволит в будущем предотвратить ситуации, подобные этой, а пока рекомендует пользователям совершать обмен через LocalBitcoins. Закономерно, что объемы торгов на венесуэльской LocalBitcoins побили рекорды на прошлой неделе, достигнув 1.12 миллиарда боливаров (примерно $337 000) за неделю.Кажется, что власти Венесуэлы усилили давление за эти две недели, но это не первый раз, когда в стране арестовывают майнеров биткоина. Около года назад майнера биткоина арестовали и посадили в тюрьму на три месяца за кражу электричества. Не удивительно, что майнеры ведут свою деятельность в относительно небольших масштабах и скрытно от властей.

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