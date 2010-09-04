Доля Android Nougat перешагнула отметку в 1%

Благодаря ежемесячной статистике распространённости Android, мы всегда можем узнать актуальное положение дел в экосистеме "зелёного робота". В прошлом месяце из статистики исчез Android 2.2 Froyo. Сейчас Gingerbeard и Ice Cream Sandwich всё еще занимают по 1% на рынке, а 1,2% принадлежит Android 7.0 и 7.1 Nougat. Устройств на Jelly Bean, KitKat и Lollipop становится всё меньше, но позапрошлогодний Marshmallow увеличил свое присутствие более чем на 1%. Это и самая распространённая версия ОС среди мобильных устройств на Android - 30,7%. За ней следует Lollipop 5.1 с 23,1% устройств. Не собирается покидать тройку лидеров и Android KitKat с 21,9%.
За минувший месяц больше всех прибавил Android Marshmallow, а за ним следует "нуга". Сравнить изменения по основным версиям Android можно в специальной таблице.
К счастью, большинство новинок мобильной техники выпускаются с Android Nougat "на борту", а флагманы основных брендов уже получают актуальное обновление. Так или иначе, избавиться от фрагментации системы Google в ближайшее время определённо не получится.
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