Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,435 Благодарностей: 550 КП: 0.356

Конец свободы - К чему приведет отказ от наличных денег

Власти и экономисты в разных странах мира активно продвигают отказ от использования наличных денег. Пока речь идет о прекращении выпуска купюр большого достоинства и запрете на совершение крупных покупок за наличные. Отмена наличных даст возможность властям контролировать все транзакции и собирать больше налогов, а банки смогут беспрепятственно вводить отрицательные ставки по вкладам. Но для граждан это будет означать конец свободы, ведь они не смогут больше снять свои сбережения и положить их в сейф.



Пятьдесят лет назад в лондонском районе Энфилд появился странный металлический ящик, похожий на помесь сейфа с кассовым аппаратом. Иногда к нему подходили люди с бумажными чеками, и аппарат выдавал им деньги. Это был первый в мире банкомат, который изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон.



Выдать наличные и принять их у него на хранение — это была одна из ключевых задач банков на протяжении столетий. Банкомат здорово облегчил жизнь и банкирам, и клиентам. Но вряд ли он проживет еще полвека. Скорее всего, уже в ближайшие годы начнется повсеместный отказ от наличности.



Крестовый поход против кэша объявили многие видные экономисты. На недавнем форуме в Давосе нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц призвал к постепенному переходу на цифровые валюты. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс пишет статьи, в которых выступает за выведение из оборота купюр номиналом $100 и $50. Кеннет Рогофф пишет целую книгу «Проклятие наличных».



Скандинавские страны и Южная Корея планируют совсем отказаться от наличных денег в ближайшие 5–10 лет. По данным Bloomberg, в Швеции уже сейчас доля наличных составляет лишь 1,8% ВВП, а во многих магазинах можно расплатиться только банковской картой.



Европейский ЦБ обсуждает идею отказа от купюр достоинством в €500, в Индии крупные купюры недавно уже вывели из обращения.



Россия тоже в тренде. В январе этого года Минфин вновь заговорил об ограничении расчетов наличными.



Цитата: «Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому (пути) — особенно посмотрите сейчас, в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики», —



По мнению чиновников и экономистов (тут они проявляют удивительное единодушие), отказ от наличных несет в себе сплошные плюсы. Как выразился Силуанов, это «обеление» экономики. То есть государство сможет взять под контроль все транзакции и соберет в результате больше налогов. Никаких серых схем и налоговых гаваней. Меньше коррупции и финансовых махинаций.



Цитата: «Один из главных вопросов, обсуждаемых здесь, в Давосе, в этом году, — это обратная реакция на глобализацию, темная сторона глобализации. Отсутствие прозрачности на мировых финансовых рынках, секретные «налоговые убежища», о которых рассказали «Панамские документы», только доказывают тот факт, который мы все давно знаем: существует мировая основа для коррупции, для уклонения от уплаты налогов», —



Лоуренс Саммерс в одной из своих заметок для Washington Post ссылался на исследование Гарвардской школы Кеннеди, в котором говорится, что наличие в обращении крупных банкнот облегчает совершение преступлений: для пущей убедительности он написал, что «в некоторых кругах» купюра в €500 известна под названием «бен Ладен».



Помимо «обеления», увеличения сбора налогов и борьбы с преступностью у отказа от наличных есть и положительные эффекты для экономики в виде снижения расходов на финансовые операции и ускорения оборота.



Компания Visa, комментируя заявления Антона Силуанова, приводила такие данные: Цитата: «Согласно результатам исследования, проведенного для Visa агентством Moody's Analytics, рост использования электронных средств оплаты, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовал увеличению ВВП России на 25,93 миллиарда долларов США в период с 2011 по 2015 год».



Криптовалюты вроде биткоина отвоевывают себе все больше пространства в финансовых расчетах. Если пару лет назад биткоин рассматривался как угроза, то сейчас власти думают совершенно иначе.



Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на днях заявила, что электронная валюта должна быть национальной, чтобы граждане имели все гарантии государства по такому виду операциям.



Цитата: «Все регуляторы пришли к выводу, что, если говорить об электронной валюте, надо о ней говорить как о национальной валюте. Когда эмиссия контролируема, когда игроки понимают, кто за этим стоит, когда риски взвешены и когда клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гарантировано государством», —



Она также подчеркнула, что ЦБ и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России.

Выходит, что отказ от наличности — это безусловное благо? Было бы так, если бы не одно но. Полный переход на электронные расчеты, а впоследствии и криптовалюты означает конец личной свободы каждого отдельно взятого человека.



Вы больше не сможете пойти в банк и снять свои сбережения, чтобы положить их в свой домашний сейф или под матрас. Вся ваша жизнь, все благосостояние будет находиться в руках государства и банков.



Уже сегодня в некоторых западных странах банки начали вводить отрицательные процентные ставки по вкладам. То есть теперь вы платите банку за то, что он держит у вас свои деньги, а не наоборот.



На этом фоне в Германии резко вырос спрос на сейфы. Люди предпочитают держать дома наличные, а не платить банкирам. Продажи Burg-Waechter, крупнейшего производителя сейфов в стране, выросли за первое полугодие 2016 года на 25% по сравнению с предыдущим годом, говорит директор компании по сбыту Дитмар Шаке. Управляющий директор семейной компании Hamburger Stahltresor Тис Хартманн считает, что производители сейфов сейчас работают практически на пределе возможностей: на некоторых предприятиях работа идет в три смены, и все равно многим клиентам приходится ждать своей очереди.



Отказ от наличных сделает невозможным такое поведение вкладчиков. Кроме того, банки смогут в любое время и в любом объеме списывать деньги клиентов со счетов — так, как это было сделано несколько лет назад на Кипре.



В общем, государство и банки безусловно выиграют от отказа от кэша, а у людей исчезнет право выбора и свобода распоряжения своими средствами.



Что касается преступности, то победить ее таким образом вряд ли удастся. Многочисленные мафиозные кланы и террористические группировки давно освоили современные технологии и используют достижения цифровой эпохи для собственного обогащения.



Чемоданы с долларами сегодня удел либо не очень умных и искушенных, либо слишком жадных коррупционеров.



Конечно, часть преступного мира живет за счет наличности. Но отмена хождения кэша приведет к появлению суррогатов, заменяющих деньги. Золото (если его использование в монетарных и инвестиционных целях не запретят) вернет свое значение. Если покупать и продавать золото будет нельзя, то в ход пойдут другие заменители — те же криптовалюты.



В России отказ от наличных будет идти чуть дольше, чем в западных странах, в силу неразвитости финансовой инфраструктуры. Но не стоит рассчитывать, что мы останемся «островом свободы». Российским властям тоже надо пополнять бюджет.



Источник Власти и экономисты в разных странах мира активно продвигают отказ от использования наличных денег. Пока речь идет о прекращении выпуска купюр большого достоинства и запрете на совершение крупных покупок за наличные. Отмена наличных даст возможность властям контролировать все транзакции и собирать больше налогов, а банки смогут беспрепятственно вводить отрицательные ставки по вкладам. Но для граждан это будет означать конец свободы, ведь они не смогут больше снять свои сбережения и положить их в сейф.Пятьдесят лет назад в лондонском районе Энфилд появился странный металлический ящик, похожий на помесь сейфа с кассовым аппаратом. Иногда к нему подходили люди с бумажными чеками, и аппарат выдавал им деньги. Это был первый в мире банкомат, который изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон.Выдать наличные и принять их у него на хранение — это была одна из ключевых задач банков на протяжении столетий. Банкомат здорово облегчил жизнь и банкирам, и клиентам. Но вряд ли он проживет еще полвека. Скорее всего, уже в ближайшие годы начнется повсеместный отказ от наличности.Крестовый поход против кэша объявили многие видные экономисты. На недавнем форуме в Давосе нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц призвал к постепенному переходу на цифровые валюты. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс пишет статьи, в которых выступает за выведение из оборота купюр номиналом $100 и $50. Кеннет Рогофф пишет целую книгу «Проклятие наличных».Скандинавские страны и Южная Корея планируют совсем отказаться от наличных денег в ближайшие 5–10 лет. По данным Bloomberg, в Швеции уже сейчас доля наличных составляет лишь 1,8% ВВП, а во многих магазинах можно расплатиться только банковской картой.Европейский ЦБ обсуждает идею отказа от купюр достоинством в €500, в Индии крупные купюры недавно уже вывели из обращения.Россия тоже в тренде. В январе этого года Минфин вновь заговорил об ограничении расчетов наличными.сказал глава ведомства Антон Силуанов на съезде партии «Единая Россия» (цитата по РИА «Новости»).По мнению чиновников и экономистов (тут они проявляют удивительное единодушие), отказ от наличных несет в себе сплошные плюсы. Как выразился Силуанов, это «обеление» экономики. То есть государство сможет взять под контроль все транзакции и соберет в результате больше налогов. Никаких серых схем и налоговых гаваней. Меньше коррупции и финансовых махинаций.говорил в Давосе Джозеф Стиглиц.Лоуренс Саммерс в одной из своих заметок для Washington Post ссылался на исследование Гарвардской школы Кеннеди, в котором говорится, что наличие в обращении крупных банкнот облегчает совершение преступлений: для пущей убедительности он написал, что «в некоторых кругах» купюра в €500 известна под названием «бен Ладен».Помимо «обеления», увеличения сбора налогов и борьбы с преступностью у отказа от наличных есть и положительные эффекты для экономики в виде снижения расходов на финансовые операции и ускорения оборота.Компания Visa, комментируя заявления Антона Силуанова, приводила такие данные:К более активному отказу от наличных подталкивает и наступление цифровой эпохи. Новая экономика требует новой финансовой системы, более гибкой и на порядок более оперативной, чем сейчас.Криптовалюты вроде биткоина отвоевывают себе все больше пространства в финансовых расчетах. Если пару лет назад биткоин рассматривался как угроза, то сейчас власти думают совершенно иначе.Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на днях заявила, что электронная валюта должна быть национальной, чтобы граждане имели все гарантии государства по такому виду операциям.приводит слова Скоробогатовой агентство ТАСС.Она также подчеркнула, что ЦБ и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России.Выходит, что отказ от наличности — это безусловное благо? Было бы так, если бы не одно но. Полный переход на электронные расчеты, а впоследствии и криптовалюты означает конец личной свободы каждого отдельно взятого человека.Вы больше не сможете пойти в банк и снять свои сбережения, чтобы положить их в свой домашний сейф или под матрас. Вся ваша жизнь, все благосостояние будет находиться в руках государства и банков.Уже сегодня в некоторых западных странах банки начали вводить отрицательные процентные ставки по вкладам. То есть теперь вы платите банку за то, что он держит у вас свои деньги, а не наоборот.На этом фоне в Германии резко вырос спрос на сейфы. Люди предпочитают держать дома наличные, а не платить банкирам. Продажи Burg-Waechter, крупнейшего производителя сейфов в стране, выросли за первое полугодие 2016 года на 25% по сравнению с предыдущим годом, говорит директор компании по сбыту Дитмар Шаке. Управляющий директор семейной компании Hamburger Stahltresor Тис Хартманн считает, что производители сейфов сейчас работают практически на пределе возможностей: на некоторых предприятиях работа идет в три смены, и все равно многим клиентам приходится ждать своей очереди.Отказ от наличных сделает невозможным такое поведение вкладчиков. Кроме того, банки смогут в любое время и в любом объеме списывать деньги клиентов со счетов — так, как это было сделано несколько лет назад на Кипре.В общем, государство и банки безусловно выиграют от отказа от кэша, а у людей исчезнет право выбора и свобода распоряжения своими средствами.Что касается преступности, то победить ее таким образом вряд ли удастся. Многочисленные мафиозные кланы и террористические группировки давно освоили современные технологии и используют достижения цифровой эпохи для собственного обогащения.Чемоданы с долларами сегодня удел либо не очень умных и искушенных, либо слишком жадных коррупционеров.Конечно, часть преступного мира живет за счет наличности. Но отмена хождения кэша приведет к появлению суррогатов, заменяющих деньги. Золото (если его использование в монетарных и инвестиционных целях не запретят) вернет свое значение. Если покупать и продавать золото будет нельзя, то в ход пойдут другие заменители — те же криптовалюты.В России отказ от наличных будет идти чуть дольше, чем в западных странах, в силу неразвитости финансовой инфраструктуры. Но не стоит рассчитывать, что мы останемся «островом свободы». Российским властям тоже надо пополнять бюджет.

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