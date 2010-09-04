Топ-6 криптовалют, которые не только веселят, но и чего-то стоят

Мир альткоинов может быть весьма забавным, ведь каждый день появляются десятки новых монет и валют. Некоторые проекты выполняются серьезными разработчиками с инновационными идеями, другие проекты управляются алчными личностями, которые только и хотят, что заработать деньги из воздуха, а некоторые и вовсе создают криптовалюту смеха ради. В этой статье мы поговорим о нескольких криптовалютах, которые не только имеют смешные названия, но и получили довольно много последователей, а некоторые даже заработали миллионы рыночной капитализации.



#6 ПеЙКОН (PAYCON, CON)





Пэйкон начинался, как пародия на Пэйкоин (PayCoin). Если вы не знаете, Пэйкоин – это одна из крупнейших афер в криптопространстве. Его разработчик даже поставил стартовую цену валюты на уровне $20, что, очевидно, было ложью. Не удивительно, что Комиссия по ценным бумагам даже подала в суд на создателя Пэйкоина – Джошуа Гарца.



Пэйкон был создан в ответ на эту откровенную аферу. Проект был запущен в январе 2015 года, как раз в разгар аферы. Его провозглашённая цель звучала так:



«Криптореволюция основана на некотором программном обеспечении с открытым исходным кодом. Мы планируем изменить мир, выделяя 1 час на создание клиента и 5 минут на создание лучшего в мире вебсайта. Пэйкон обещает вылечить рак, СПИД и все смертельные болезни с помощью силы мысли. Мировой голод? Мы устраним его. Сеть PSN лагает? Доверьтесь Пэйкону и мы спасем вас. Вам интересно, кто же такой Сатоши Накамото? Мы нашли его. Пейкон сделает всё, что вы можете представить и даже больше. Без необходимости покупать платную поддержку, самая низкая цена – вот почему Пэйкон лучшая инвестиция именно для вас».



С тех пор, монета пережила несколько крупных ребрендингов, именно поэтому, она всё еще существует. Сейчас, создатели монеты работают над тем, чтобы сделать валюту доступной для CONventions. Монета находится на 240 месте, благодаря своей рыночной капитализации, которая равна $73,000. Хотя один пэйкон стоит меньше цента, он все еще кое-как продается и даже имеет поддержку сообщества.



#5 МОНАКОИН (MONACOIN, MONA)





Монакоин – относительно старая криптовалюта, так как впервые она была запущена в декабре 2013 года. О цели криптовалюты известно не так много, однако на официальном сайте говорится, что монета основана на японском ASCII-символе.



Мем произошёл из 2000-х, когда пользовали постили на форумах кота, жалуясь, что у интернет-пользователей слишком много времени. В ответ отправлялся ответ все с тем же котом, только с подписью «У вас тоже». С тех пор этот кот постоянно используется как мем в Японии.



Что удивительно, рыночная капитализация криптовалюты перевалила за 1 миллион долларов, если быть точнее – $1.16 млн. Одна монета монакоина стоит 2 цента и находится на 61 месте (по капитализации).



#4 ПУТИНКОИН (PUTINCOIN, PUTIN)





Путинкоин был создан в июне 2016 года, и это довольно молодая криптовалюта. Первое предложение на странице валюты гласит:



Мы создали эту цифровую валюту, как дань самому известному человеку на Земле, Владимиру Владимировичу Путину.



Дальше, создатели монеты утверждают, что сеть было создана для развлечения, а не получения прибыли. Тем не менее, рыночная капитализация путинкоина составила $2,5 млн. Благодаря таким цифрам, валюта занимает 56 место и стОит 2 цента за монету.



#3 ТРАМПКОИН (TRUMPCOIN, TRUMP)





Разве может быть путинкоин, без трампкоина? Он был запущен в ноябре 2016 года, его слоган гласит «сделаем крипто снова великим». Существование такой криптовалюты – заслуга людей, работающих в команде Трампа. Собственно, трампкоин является частью президентской кампании Трампа. Основная цель монеты – работа с лидерами криптографической отрасли, политики и средств массовой информации, чтобы сделать криптовалюту средством, чтобы собрать деньги для избирательной кампании.



Довольно интересная формулировка цели, которая, как оказалось, привлекла немало последователей. Согласно coinmarketcap, трампкоин занимает 55 место по рыночной капитализации, которая составляет примерно $3,1 млн. Каждый трампкоин равен 48 центам.



#2 ПОТКОИН (POTCOIN, POT)





Хотя эта валюта была создана не для смеха, ее название не перестает поражать. Еще больше удивляют успехи, которых поткоин добился за 3 года после своего запуска. По рыночной капитализации валюта занимает 36 место, с невероятными 4 миллионами долларов.



Миссия монеты заключается в «сбережении промышленности каннабиса. Поткоин, как цифровая валюта, является альтернативной оплаты для сети потребителей каннабиса». Команда криптовалюты тяжело работала для создания и развития валюты, и активно работает над маркетинговой стратегией. Некоторые из продуктов поткоина включают Crypto Juice, который является энергетическим напитком на основе конопли. Также разработчики предлагают банк семян, где вы можете превратить ваши поткоины в реальные семена конопли.



#1 Догкоин (DOGECOIN, DOGE)







Ни один список веселых криптовалют не обходится без догкойна, самого первого и наиболее раздутого мема в истории крипто. По капитализации валюта занимает 15 место, которое даже и не снилось другим участникам списка. Каждый дожкойн стоит 2 цента, а рыночная капитализация составляет рекордные $22,4 млн.



Догкойн был запущен в декабре 2013 года, что делает его не только самой дорогой, но и самой старой криптовалютой из списка. Так же, как монакойн, он основан на японском меме – меме Доге. Мем основан на фотографии 2010 года, но популярность обрёл в 2013 году, когда несколько крупных СМИ активно использовали образ этой собаки. Поскольку все больше и больше людей узнали о меме, его популярность постоянно росла, что и привело к созданию догкойна.



Запуск криптовалюты сделал его первой монетой на основе интернет-мема, что только увеличило популярность мема. Этот идеальный рецепт привел к эффекту снежного кома, который привёл к заоблачной популярности этой криптовалюты! Довольно многие энтузиасты, которые занимались майнингом еще в 2013 году, по результам хайпа получили значительную прибыль.



Источник. Мир альткоинов может быть весьма забавным, ведь каждый день появляются десятки новых монет и валют. Некоторые проекты выполняются серьезными разработчиками с инновационными идеями, другие проекты управляются алчными личностями, которые только и хотят, что заработать деньги из воздуха, а некоторые и вовсе создают криптовалюту смеха ради. В этой статье мы поговорим о нескольких криптовалютах, которые не только имеют смешные названия, но и получили довольно много последователей, а некоторые даже заработали миллионы рыночной капитализации.Пэйкон начинался, как пародия на Пэйкоин (PayCoin). Если вы не знаете, Пэйкоин – это одна из крупнейших афер в криптопространстве. Его разработчик даже поставил стартовую цену валюты на уровне $20, что, очевидно, было ложью. Не удивительно, что Комиссия по ценным бумагам даже подала в суд на создателя Пэйкоина – Джошуа Гарца.Пэйкон был создан в ответ на эту откровенную аферу. Проект был запущен в январе 2015 года, как раз в разгар аферы. Его провозглашённая цель звучала так:«Криптореволюция основана на некотором программном обеспечении с открытым исходным кодом. Мы планируем изменить мир, выделяя 1 час на создание клиента и 5 минут на создание лучшего в мире вебсайта. Пэйкон обещает вылечить рак, СПИД и все смертельные болезни с помощью силы мысли. Мировой голод? Мы устраним его. Сеть PSN лагает? Доверьтесь Пэйкону и мы спасем вас. Вам интересно, кто же такой Сатоши Накамото? Мы нашли его. Пейкон сделает всё, что вы можете представить и даже больше. Без необходимости покупать платную поддержку, самая низкая цена – вот почему Пэйкон лучшая инвестиция именно для вас».С тех пор, монета пережила несколько крупных ребрендингов, именно поэтому, она всё еще существует. Сейчас, создатели монеты работают над тем, чтобы сделать валюту доступной для CONventions. Монета находится на 240 месте, благодаря своей рыночной капитализации, которая равна $73,000. Хотя один пэйкон стоит меньше цента, он все еще кое-как продается и даже имеет поддержку сообщества.Монакоин – относительно старая криптовалюта, так как впервые она была запущена в декабре 2013 года. О цели криптовалюты известно не так много, однако на официальном сайте говорится, что монета основана на японском ASCII-символе.Мем произошёл из 2000-х, когда пользовали постили на форумах кота, жалуясь, что у интернет-пользователей слишком много времени. В ответ отправлялся ответ все с тем же котом, только с подписью «У вас тоже». С тех пор этот кот постоянно используется как мем в Японии.Что удивительно, рыночная капитализация криптовалюты перевалила за 1 миллион долларов, если быть точнее – $1.16 млн. Одна монета монакоина стоит 2 цента и находится на 61 месте (по капитализации).Путинкоин был создан в июне 2016 года, и это довольно молодая криптовалюта. Первое предложение на странице валюты гласит:Мы создали эту цифровую валюту, как дань самому известному человеку на Земле, Владимиру Владимировичу Путину.Дальше, создатели монеты утверждают, что сеть было создана для развлечения, а не получения прибыли. Тем не менее, рыночная капитализация путинкоина составила $2,5 млн. Благодаря таким цифрам, валюта занимает 56 место и стОит 2 цента за монету.Разве может быть путинкоин, без трампкоина? Он был запущен в ноябре 2016 года, его слоган гласит «сделаем крипто снова великим». Существование такой криптовалюты – заслуга людей, работающих в команде Трампа. Собственно, трампкоин является частью президентской кампании Трампа. Основная цель монеты – работа с лидерами криптографической отрасли, политики и средств массовой информации, чтобы сделать криптовалюту средством, чтобы собрать деньги для избирательной кампании.Довольно интересная формулировка цели, которая, как оказалось, привлекла немало последователей. Согласно coinmarketcap, трампкоин занимает 55 место по рыночной капитализации, которая составляет примерно $3,1 млн. Каждый трампкоин равен 48 центам.Хотя эта валюта была создана не для смеха, ее название не перестает поражать. Еще больше удивляют успехи, которых поткоин добился за 3 года после своего запуска. По рыночной капитализации валюта занимает 36 место, с невероятными 4 миллионами долларов.Миссия монеты заключается в «сбережении промышленности каннабиса. Поткоин, как цифровая валюта, является альтернативной оплаты для сети потребителей каннабиса». Команда криптовалюты тяжело работала для создания и развития валюты, и активно работает над маркетинговой стратегией. Некоторые из продуктов поткоина включают Crypto Juice, который является энергетическим напитком на основе конопли. Также разработчики предлагают банк семян, где вы можете превратить ваши поткоины в реальные семена конопли.Ни один список веселых криптовалют не обходится без догкойна, самого первого и наиболее раздутого мема в истории крипто. По капитализации валюта занимает 15 место, которое даже и не снилось другим участникам списка. Каждый дожкойн стоит 2 цента, а рыночная капитализация составляет рекордные $22,4 млн.Догкойн был запущен в декабре 2013 года, что делает его не только самой дорогой, но и самой старой криптовалютой из списка. Так же, как монакойн, он основан на японском меме – меме Доге. Мем основан на фотографии 2010 года, но популярность обрёл в 2013 году, когда несколько крупных СМИ активно использовали образ этой собаки. Поскольку все больше и больше людей узнали о меме, его популярность постоянно росла, что и привело к созданию догкойна.Запуск криптовалюты сделал его первой монетой на основе интернет-мема, что только увеличило популярность мема. Этот идеальный рецепт привел к эффекту снежного кома, который привёл к заоблачной популярности этой криптовалюты! Довольно многие энтузиасты, которые занимались майнингом еще в 2013 году, по результам хайпа получили значительную прибыль.

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