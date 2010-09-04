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Шведская телекоммуникационная компания GoGreenLight начала майнинг биткоинов

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Шведская телекоммуникационная компания GoGreenLight начала майнинг биткоинов

Шведская телекоммуникационная компания GoGreenLight, ставшая владельцем обанкротившейся майнинговой фирмы KnCMiner, приступила к майнингу биткоина. Об этом пишет Coindesk.

Компания GoGreenLight, являющаяся сестринским предприятием IT-компании Borderlight, заключила сделку по купле-продаже фирмы KnCMiner в августе прошлого года и изначально заявила о возможном продолжении майнинга.

«Мы будем продолжать майнинг до тех пор, пока это будет прибыльно, но лишь в качестве дополнения нашей основной деятельности. У нас уже разработана стратегия решения текущих проблем», — заявлял представитель Borderlight Стен Оскарссон.

По последним данным, GoGreenLight активировала оборудование KnCMiner и с начала февраля было сгенерировано шесть блоков, а хешрейт сети компании составляет 0,6%.

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биткоин, новости
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