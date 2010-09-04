Блокчейн-стартап Coinfirm привлек $700 тыс. инвестиций

Представители блокчейн-стартапа Coinfirm сообщили об окончании инвестиционного раунда, в ходе которого они привлекли $700 тыс. Об этом пишет Crowdfund Insider.
Основным инвестором выступил венчурный инвестиционный фонд Luma Ventures. Все средства будут направлены на дальнейшее развитие стартапа и создание блокчейн-платформы по управлению рисками и нормативно-правовому соответствию. По заявлению разработчиков, данная платформа предназначена для повышения транспарентности и безопасности транзакций, и может быть использована для разработки сторонних приложений.
«Мы очень быстро развиваемся, и нам необходима поддержка для выхода на глобальные рынки. Фонд Luma Ventures стал не только инвестором, но и партнером, и мы рассчитываем на то, что это сотрудничество позволит нам поддерживать необходимый темп развития», — говорит СЕО Coinfirm Павел Кусковски.
Напомним, в сентябре прошлого года команда разработчиков криптовалюты Dash объявила о достаточно неожиданном партнерстве с блокчейн-платформой Coinfirm. В результате этого сотрудничества будет создано первое в криптовалютной индустрии связанное решение для соблюдения положений по борьбе с отмыванием денег (AML) и норм политики “Know Your Customer” (KYC — знай своего клиента).
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