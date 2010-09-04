Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,177 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Блокчейн-стартап Coinfirm привлек $700 тыс. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:05
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,863
Благодарностей: 2,157
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Блокчейн-стартап Coinfirm привлек $700 тыс. инвестиций

Представители блокчейн-стартапа Coinfirm сообщили об окончании инвестиционного раунда, в ходе которого они привлекли $700 тыс. Об этом пишет Crowdfund Insider.

Основным инвестором выступил венчурный инвестиционный фонд Luma Ventures. Все средства будут направлены на дальнейшее развитие стартапа и создание блокчейн-платформы по управлению рисками и нормативно-правовому соответствию. По заявлению разработчиков, данная платформа предназначена для повышения транспарентности и безопасности транзакций, и может быть использована для разработки сторонних приложений.

«Мы очень быстро развиваемся, и нам необходима поддержка для выхода на глобальные рынки. Фонд Luma Ventures стал не только инвестором, но и партнером, и мы рассчитываем на то, что это сотрудничество позволит нам поддерживать необходимый темп развития», — говорит СЕО Coinfirm Павел Кусковски.

Напомним, в сентябре прошлого года команда разработчиков криптовалюты Dash объявила о достаточно неожиданном партнерстве с блокчейн-платформой Coinfirm. В результате этого сотрудничества будет создано первое в криптовалютной индустрии связанное решение для соблюдения положений по борьбе с отмыванием денег (AML) и норм политики “Know Your Customer” (KYC — знай своего клиента).

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн-стартап выходцев из Украины и Латвии BitFury привлек $30 млн инвестиций CashToday Горячие новости 0 27.01.2017 12:34
Блокчейн-стартап Netki получил $3,5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 7 07.07.2016 17:27
Блокчейн-стартап привлек $52 млн от крупных банков tigr Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.01.2016 09:21
Стартап Hyperloop привлек $10 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2015 14:54
ShoCard привлек $ 1,5 млн инвестиций для своего проекта блокчейн-идентификации CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.07.2015 01:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
extrainv - extrainv.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
InvStation - invstation.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Решения для аукциона
От Turgaud в разделе «Банковский форум»
Аватар all-hyips
ABCHOURLY - abchourly.xyz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар baro9
Fast-money-inv - fast-money-inv.de
От baro9 в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар bizneser
Атака Сатаны — в сети обнаружен сервис по запуску вируса-вымогателя
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
401,177
Тем
453,266
Сообщений
11,092,949

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube