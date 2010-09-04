Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,177 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китай учредил инвестиционный фонд поддержки сети Интернет размером в $14.6 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:02
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,863
Благодарностей: 2,157
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Китай учредил инвестиционный фонд поддержки сети Интернет размером в $14.6 млрд

Китай учредил фонд стоимостью 100 млрд. юаней ($14,55 млрд.) с целью привлечения инвестиций в интернет-сектор. Инвестиционный фонд, основанный при поддержке китайского правительства, должен помочь стране стать главным игроком на рынке интернет-технологий.

Начальные 30 млрд. юаней уже были получены от крупнейших банков и телекоммуникационных компаний, среди которых ICBC, China Mobile и China Unicom. В частности, ICBC инвестировал 10 млрд. юаней (около $ 1,5 млрд.) напрямую в фонд, став самым значительным стратегическим инвестором в первом финансовом раунде.

Средства фонда будут вкладываться в пакеты акций китайских интернет компаний, чтобы сделать их крупнее и сильнее. Так же фонд возьмет участие в имплементации разработанной премьером КНР Ли Кэцяном (Li Keqiang) стратегии «Интернет Плюс» (Internet Plus) чтобы оживить китайскую экономику за счет внедрения Интернет и других инновационных информационных технологий в традиционные отрасли промышленности.

Однако пока не сообщается, планируется ли инвестирование из государственного фонда негосударственных технологических компаний, таких как Baidu Inc, Alibaba Group Holdings или Tencent Holdings.

Сегодня Китай, главный всемирный рынок мобильных телефонов, владеет также крупнейшим интернет-рынком, торговый оборот которого в прошлом году, согласно iResearch Consulting Group, составил 3,8 триллионов юаней. Правительство желает повысить доходность этого рынка, поставив в своей 13-й «пятилетке» цель увеличить объемы торговли до 40 триллионов юаней к 2020 году, наняв 50 млн. человек – четверть всех людей, задействованных в розничной торговле в Интернете.

Согласно новому докладу Китайского информационного центра сети Интернет (China Internet Network Information Center), в стране сейчас работает 91 интернет-компания, а общий объем рынка составляет 5,4 триллиона юаней.

Две приватные компании – лидер Интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. и крупнейший интернет-провайдер Tencent Holdings Ltd. – оцениваются больше чем в половину общей стоимости рынка. Кроме того Alibaba и Tencent по размеру капитализации превосходят американских гигантов eBay Inc. и Intel Corp. и составляют более половины стоимости мировых гигантов Amazon.com Inc. и Facebook.

Следует также напомнить, что в январе этого года Китай анонсировал свои планы инвестировать в развитие информационной инфраструктуры 1,2 триллиона юаней до 2018 года.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китай запускает инвестиционный фонд в $11 млрд для Центральной и Восточной Европы bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.11.2016 17:37
Китай и ОАЭ создали совместный инвестиционный фонд размером в $10 млрд Svetlya4ok Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.12.2015 20:27
Китай и Россия создали инвестиционный фонд в 2 миллиарда рублей Angelika78 Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.05.2015 18:13
Китай создаст фонд поддержки стартапов на $6,5 миллиарда -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.05.2015 22:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ilya-zu
Это нужно видеть!!!
От Ilya-zu в разделе «Кино/Музыка»
Аватар all-hyips
Bisco group - bisco-group.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Около 500 украинских силовиков перекрыли Крещатик в Киеве
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар Magnatmen
egypt-game.name - EgyptGame
От Magnatmen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: Новости из Китая снизили тягу к риску.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар Zenit
Турнир №6 по ставкам на спорт. Турнирная таблица
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
.     
Пользователей
401,177
Тем
453,266
Сообщений
11,092,949

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube