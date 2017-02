Китай учредил инвестиционный фонд поддержки сети Интернет размером в $14.6 млрд

Китай учредил фонд стоимостью 100 млрд. юаней ($14,55 млрд.) с целью привлечения инвестиций в интернет-сектор. Инвестиционный фонд, основанный при поддержке китайского правительства, должен помочь стране стать главным игроком на рынке интернет-технологий.



Начальные 30 млрд. юаней уже были получены от крупнейших банков и телекоммуникационных компаний, среди которых ICBC, China Mobile и China Unicom. В частности, ICBC инвестировал 10 млрд. юаней (около $ 1,5 млрд.) напрямую в фонд, став самым значительным стратегическим инвестором в первом финансовом раунде.



Средства фонда будут вкладываться в пакеты акций китайских интернет компаний, чтобы сделать их крупнее и сильнее. Так же фонд возьмет участие в имплементации разработанной премьером КНР Ли Кэцяном (Li Keqiang) стратегии «Интернет Плюс» (Internet Plus) чтобы оживить китайскую экономику за счет внедрения Интернет и других инновационных информационных технологий в традиционные отрасли промышленности.



Однако пока не сообщается, планируется ли инвестирование из государственного фонда негосударственных технологических компаний, таких как Baidu Inc, Alibaba Group Holdings или Tencent Holdings.



Сегодня Китай, главный всемирный рынок мобильных телефонов, владеет также крупнейшим интернет-рынком, торговый оборот которого в прошлом году, согласно iResearch Consulting Group, составил 3,8 триллионов юаней. Правительство желает повысить доходность этого рынка, поставив в своей 13-й «пятилетке» цель увеличить объемы торговли до 40 триллионов юаней к 2020 году, наняв 50 млн. человек – четверть всех людей, задействованных в розничной торговле в Интернете.



Согласно новому докладу Китайского информационного центра сети Интернет (China Internet Network Information Center), в стране сейчас работает 91 интернет-компания, а общий объем рынка составляет 5,4 триллиона юаней.



Две приватные компании – лидер Интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. и крупнейший интернет-провайдер Tencent Holdings Ltd. – оцениваются больше чем в половину общей стоимости рынка. Кроме того Alibaba и Tencent по размеру капитализации превосходят американских гигантов eBay Inc. и Intel Corp. и составляют более половины стоимости мировых гигантов Amazon.com Inc. и Facebook.



Следует также напомнить, что в январе этого года Китай анонсировал свои планы инвестировать в развитие информационной инфраструктуры 1,2 триллиона юаней до 2018 года.



