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ПриватБанк будет выдавать «теплые» кредиты по безбумажной технологии

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ПриватБанк будет выдавать «теплые» кредиты по безбумажной технологии

ПриватБанк запускает новую технологию выдачи кредитов на внедрение энергоэффективных мер, или «теплых» кредитов, которая позволит оформлять их через Интернет без необходимости предоставления бумажных документов и справок. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Олег Сергеев. По его словам, выбрать и купить энергоэффективные товары можно будет у тысяч проверенных поставщиков на ПриватМаркете, а оплатить покупки – с помощью беспроцентной рассрочки «Оплата частями» с последующей компенсацией части кредита за счет государства.

«Наша технология предоставления «теплых» кредитов является не только удобной и выгодной, но и максимально энергоэффективной за счет экономии бумаги, времени и топлива на поездках клиентов в банк, – отметил Олег Сергеев. – Банк обеспечивает беспроцентное кредитование и выплату компенсации части кредита, а самое главное – гарантирует выполнение обязательств поставщиков товаров и наиболее выгодные на рынке цены на энергоэффективную продукцию».

Согласно решению правительства ПриватБанк стал участником программы «теплых» кредитов, которая будет действовать и в 2017 году. Подписание соглашения о сотрудничестве между Госэнергоэффективностью и ПриватБанком состоится на следующей неделе. В рамках программы финансирование проектов энергоэффективности составит 400 млн грн.

«Подключение мощного банка с новейшими технологиями усилит конкуренцию в банковском секторе, что позволит удешевить стоимость кредитов для домохозяйств и ОСМД и привлечь большее количество участников», – заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Программа частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом секторе предполагает выплату возмещения в размере 20% суммы кредита для физических лиц в случае приобретения отопительных котлов на альтернативных видах топлива, 35% – для физических лиц для индивидуального утепления жилья, 40% – для ОСМД и ЖСК (при наличии получателей субсидий – от 40% до 70%).

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новости, приватбанк
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