Uptake быстрее других американских стартапов достиг оценки в $2 млрд.
Количество технологических компаний с оценкой равной или больше $1 млрд. в Чикаго, конечно, не сравнить с Сан-Франциско или Нью-Йорком. Но те чикагские стартапы, которые достигают статуса “единорога” делают это с потрясающей скоростью.
Pitchbook сравнил данные по скорости роста оценки стартапов в Америке до отметки в $2 млрд. и оказалось, что чикагский стартап Uptake достиг столь высокой оценки быстрее, чем любя другая технологическая компания в США. Uptake привлек $40 млн. от Revolution Growth в этом месяце и соответственно оценка его выросла до $2 млрд., такой оценки он достиг всего за 2,6 года. В этом плане Uptake опередил, такие компании Snapchat, Pinterest, Zenefits и Blue Apron.
Кроме Uptake в Чикаго есть еще три стартапа из списка 11 самых быстрых американских стартапов с оценкой $2 млрд. По данным Pitchbook в 2012 году Avant достиг оценки в $2 млрд. всего за 2,9 лет, а Groupon в 2008 году сделал это за 3 года.
Pitchbook, составляя список, рассматривал компании, основанные в 2005 году или позже, а временные интервалы измерялись путем изучения роста компаний с официальной даты основания до даты закрытия раунда финансирования, после которого оценка компании достигла $2 млрд.
Что происходит с компаниями из списка самых быстрых после того, как преодолена отметка в $2 млрд., это уже совсем другая история. Avant вынужден был сократить треть своих сотрудников в прошлом году, а Groupon столкнулся о огромным множеством трудностей. Uptake будет стремиться сохранить динамику своего стремительного роста и надеется не встретить больших препятствий.