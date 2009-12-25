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Братья Уинклвосс увеличили капитал своего биткоин-фонда до $100 млн

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Братья Уинклвосс увеличили капитал своего биткоин-фонда до $100 млн

Согласно документам, которые были поданы фондом братьев Уинклвосс в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), размер предложения был увеличен с $65 млн до $100 млн. Об этом сообщает Coindesk.

Ожидается, что решение о регистрации акций биржевого инвестфонда Winklevoss Bitcoin Trust будет принято регулятором до 11 марта текущего года. В случае, если решение будет положительным, то Winklevoss Bitcoin Trust станет первым биржевым биткоин-фондом, одобренным в США. Это привлечет внимание инвесторов, работающих с традиционными активами и даст возможность трейдерам работать на криптовалютных рынках, не приобретая биткоины. По имеющимся данным, листинг акций будет осуществлен американским оператором ценных бумаг BATS Global Markets.

В качестве уполномоченных участников фонда в новой заявке указаны такие компании, как Convergex Execution Solutions LLC, KCG Americas LLC and Vеrtu Financial BD LLC.

На сегодняшний день одобрения со стороны SEC ожидают сразу несколько биржевых биткоин-фондов. Так, основными конкурентами братьев Уинклвосс являются инвестор и основатель Digital Currency Group Барри Силберт, подавший заявку на регистрацию фонда под названием Bitcoin Investment Trust и компания SolidX Partners Inc с фондом SolidX Bitcoin Trust.

Отметим, что по мнению главы блокчейн-продуктов финансовой фирмы ARK Investment Management Кристофеар Берниске, одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) одного из биржевых инвестиционных биткоин-фондов, находящихся в процессе утверждения, может привести к спекулятивному росту стоимости криптовалюты.

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Метки
биткоин, инвесторы, рынке, трейдеры, ценные бумаги
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