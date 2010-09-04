Zeitgold для технологической платформы управления бизнеса привлек €4.2 млн инвестиций

Немецкая компания Zeitgold из Берлина является разработчиком ИИ и для технологической платформы управления малого бизнеса привлекла €4.2 млн. инвестиций.
Инвесторами стали венчурные компании Battery и Holtzbrinck.
Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего развития своей технологии и доступа продукта для более широкого круга клиентов в Германии и за ее пределами.
Zeitgold была основана в 2015 году опытными предпринимателями с обширными знаниями в области малого бизнеса. Стефан Ешоннек, Ян Деепен и Коби Эльдар являются соучредителями компании Zeitgold, которая разработала полное решение для управления финансами в малом бизнесе. Платформа обрабатывает документы, архивы, бухгалтерию, ведет расчет заработной платы, счета-фактуры и передает все данные налоговикам в конце завершающего финансового года.
Ядро Zeitgold представляет собой искусственный интеллект (ИИ) - двигатель, который генерирует в цифровое представление всю финансовую деятельность компании из бумажных документов. Сам процесс происходит с помомощью самообучения анализа текста и классификационной технологии. ИИ работает как человек-машина гибрид, в котором команда бухгалтерских экспертов состоит из множества алгоритмов.
Миссия компании состоит в том, чтобы освободить владельцев малого бизнеса от бумажной работы. Отчет работы приходит каждый день на приложение смартфона. С помощью этой платформы все всегда под контролем. Благодаря этой платформе можно всегда планировать свой бизнес.
Перевод специально для mmgp.ru