Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,177 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счет Real Earnings: (скальпер) (Alpari)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:51
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет Real Earnings: (скальпер) (Alpari)
ПАММ-счет Real Earnings
Ссылка: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/376335/
Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/SaF...4/памм/1862720
Дата основания: 14.11.2016 г.
Валюта ПАММ-счета: USD
Краткая информация об управляющем: опыт работы на Forex более 2х лет, на фондовом рынке более 5 лет, имею сертификат Сертификат ФСФР 1.0
Капитал управляющего: 500 USD
Условия участия: 10USD -50%, 100USD - 35%, 500USD - 33%, 1 000USD - 30%, 5 000USD - 27%
Описание: ночной скальпинг, стратегия умеренно агрессивная
По результатам тестов просадка не составляла более 35%
Управляющий не имеет ликвидированных ПАММ-счетов
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
FaridS вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спорт ПАММ-счет fernan (fbm-real) (BetPamm) tiu-bik Архив 1 25.01.2017 08:44
ПАММ-счет Lisyonok (Alpari) Val309 Инвестирование в ПАММ-счета 11 18.01.2017 14:17
ПАММ-счет EIC: 217237 (Alpari) Дмитрий Бергер Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 9 19.01.2013 20:51
Спорт ПАММ-счет bggjoker (real)(BetPamm) tiu-bik Архив 2 19.01.2013 01:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Стала известна официальная позиция ФНС о статусе криптовалют в России
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Tarl
10DailyPro - www.10dailypro.com
От Tarl в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар muzprofi
Чемпионат России. РФПЛ 2016/2017
От muzprofi в разделе «Спорт-Чат»
Аватар lalabu
Новый стартап рисует 3D-изображения с ваших слов
От lalabu в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Globa
Как такое может быть?
От Globa в разделе «Liberty Reserve»
Аватар Barhatec
Смена номера телефона
От Barhatec в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
401,177
Тем
453,266
Сообщений
11,092,951

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube