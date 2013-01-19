ПАММ-счет Real Earnings: (скальпер) (Alpari)

ПАММ-счет Real Earnings
Ссылка: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/376335/
Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/SaF...4/памм/1862720
Дата основания: 14.11.2016 г.
Валюта ПАММ-счета: USD
Краткая информация об управляющем: опыт работы на Forex более 2х лет, на фондовом рынке более 5 лет, имею сертификат Сертификат ФСФР 1.0
Капитал управляющего: 500 USD
Условия участия: 10USD -50%, 100USD - 35%, 500USD - 33%, 1 000USD - 30%, 5 000USD - 27%
Описание: ночной скальпинг, стратегия умеренно агрессивная
По результатам тестов просадка не составляла более 35%
Управляющий не имеет ликвидированных ПАММ-счетов