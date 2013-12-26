ПАММ-счёт goodluck:11046 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 11046
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 10 февр. 2017 г., 12:38:48
Начальный капитал Управляющего, USD 1 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 1 000,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 11 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 45 %
Штраф за досрочный вывод 70 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 5 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Среднесрочная, долгосрочная торговля от уровней. Торговля в канале.
Способ связи с управляющим форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
Инвестировать в ПАММ-счёт goodluck:11046 (PrivateFX)