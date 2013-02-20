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Подразделение Alibaba берет кредит на $3.000.000.000 чтобы скупить финтех стартапы

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Подразделение Alibaba берет кредит на $3.000.000.000 чтобы скупить финтех стартапы


Подразделение компании Alibaba — Ant Financial берет кредит на $3.000.000.000 чтобы скупить стартапы использующие или разрабатывающие финансовые технологии.

В компании Alibaba задумали стратегический ход по ряду поглощений финансово технологических стартапов. Дочернее предприятие Alibaba — компания Ant Financial в январе текущего года выкупила сервис международных денежных переводов MoneyGram International, Inc. (MoneyGram), который имеет более 350 тыс. филиалов в 200 странах по всему миру, за $880.000.000. И как оказалось, это было только начало серии поглощений.

В среду появилась информация о том, что компания оформляет кредитную линию на сумму приближенную к 3.000.000.000 долларов, для того чтобы продолжить поглощение финансовых компаний.

На данный момент финансовое подразделение Alibaba — Ant Financial включает различные платежные сервисы. В финансовый портфель Ant Financial входят: финансовая интернет-платформа предоставляющая микрозаймы, цифровой банк Alibaba – MyBank, а так же электронный кошелек Alipay являющийся самым востребованным способом в Китае для осуществления платежей в интернете, который используется для обработки заявок на сайтах Alibaba и имеет около 450.000 активных пользователей. Кроме этого Ant Financial владеет долей индийского платежного сервиса Paytm и южноазиатского сервиса, который предоставляет микрозаймы и потребительские кредиты Ascend Money.

Нынешняя сделка по оформлению кредита в сумме 3.000.000.000 долларов даст возможность Ant Financial продолжить свое международное территориальное и географическое расширение поглощая финансово технологические стартапы в новых странах.


По материалам: http://psm7.com/news/finansovoe-podr...shheniyam.html

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