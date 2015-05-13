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Стартап SpringCM привлёк $25 млн. для платформы по управлению документами

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Стартап SpringCM привлёк $25 млн. для платформы по управлению документами



Стартап SpringCM, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) привлёк $25 миллионов финансирования для своей платформы по управлению документов, контрактов и договоров о покупке продажи.
Инвестиционный раунд возглавили венчурные фонды Crestline Investors и Foundation Capital, которые специализируются на высокотехнологичных стартапах.

SpringCM нацелен использовать привлечённые средства для разработок новых приложений по управлению документов и контрактов, а также для достижения новых позиций в области машинного обучения, продаж и многого другого.

Компанию возглавил Дэн Дэлом Дэгэном (сейчас генеральный директор) в 2005 году.
SpringCM – это безопасная облачная платформа, которая даёт возможность предпринимателям оптимизировать рабочий процесс, архивировать документы, управлять контрактами через ПК, мобильное приложение и приложение Salesforce

SpringCM включает полный набор инструментов для автоматизации рабочих процессов:
  • устраняет все ручные и повторяющие задачи;
  • включает в себя управление документами и договорами;
  • управление CLM (система маркетинговая система с циклом двустороннего общения);
  • управление продажами;
  • гарантирует целостный взгляд на взаимоотношения с клиентами;
  • даёт возможность своим пользователям отвечать на потребности заинтересованных сторон;
В прошлом году SpringCM привлекла более 175 клиентов, включая уже имеющихся таких клиентов как Uber, Spotify, Valvoline, Qlik, а также IKEA
SpringCM – это платиновый партнёр и это одно из лучших платформ для Salesforce.
Также напомню, что компания за все своё время существования привлекла более $ 120 млн инвестиций


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурный фонд, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
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