OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,965 Благодарностей: 589 КП: 0.136

Компания Snap потратит $1 млрд на облачные сервисы Amazon

В дополнение к тем 2 млрд долл. США, которые компания Снэп (Snap Inc.) выделила на облачную инфраструктуру компании Гугл в течение следующих 5 лет, также, сегодня, компания объявила, что она дополнительно израсходует 1 млрд долл. США на облачные сервисы американской компании Амазон, причём за такой же период времени. Одновременно, компания уточнила, что в будущем она может создать свою собственную облачную инфраструктуру.



Согласно соглашению с компанией Амазон, Снэп только в этом году должна будет потратить 50 млн долл. США, а в последующие годы финансирование будет расти не достигнет суммы в размере 350 млн долл. США в 2021 году.



Информация о намерениях Снэп появилась сегодня утром от ресурса Рикод (Recode) и агентства Рейтерс, которые оба обратили внимание эту крупную сделку с Гугл, а также информацию о том, что компания Снэп будет использовать инфрастуктуру Гугл для значительной части своего бизнеса, в том числе для обработки и хранения данных, а также для увеличения пропускной способности своих сервисов и остальных услуг. Однако и заключенная сделка с Амазон указывает на то, что Снэп не ограничится только облачным сервисом Гугл, поскольку он идёт ещё дальше.



Как поясняет сама компания Снэп, "наше соглашение с Гугл требует, чтобы мы использовали их облачные сервисы там где дело касается наших хостингов", добавляя, что обрушение сервиса Гугл Клауд (Google Cloud) может нанести ущерб их бизнесу, поскольку тогда надо будет переходить к новому провайдеру, а такое перемещение дорого стоит.



Кроме того, в раскрытых документах представлено больше информации о том, какой видит Снэп свою конкурентную среду по всему миру. Компания обращает внимание, что за пределами США и Европы, как правило люди потребляют больше контента через мобильное приложение Снэп, чем они сами его создают - и такое положение дел компания объясняет целым рядом факторов и том числе из-за отсутствия к доступу высокоскоростному мобильному интернету. И как утверждает Снэп, из-за этого пользователи вынуждены находится больше в зоне высокоскоростного Wi-Fi, что им зачастую неудобно и поэтому они меньше пользуются мобильным интернетом, чем в странах, где этот рынок более развит.



И как говорится в сообщении компании, то такие пользователи будут тратить больше времени на просмотр историй в своем мобильном приложении, вместо того, чтобы отправлять свой контент через это приложение получателям.



"Меньше отосланных сообщений через Snaps and Chats, означает меньшее количество приглашенных друзей в это приложение и, следовательно, приложением также будут меньшее количество раз пользоваться за день", так объясняет Снэп.



Информация о намерениях компании была опубликована через неделю после проведенного регистрации компании для размещения её акций на IPO, в течение которого компания планирует привлечь еще 3 млрд долл. США.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589d9b4e5ea3b В дополнение к тем 2 млрд долл. США, которые компания Снэп (.) выделила на облачную инфраструктуру компании Гугл в течение следующих 5 лет, также, сегодня, компания объявила, что она дополнительно израсходует 1 млрд долл. США на облачные сервисы американской компании Амазон, причём за такой же период времени. Одновременно, компания уточнила, что в будущем она может создать свою собственную облачную инфраструктуру.Согласно соглашению с компанией Амазон, Снэп только в этом году должна будет потратить 50 млн долл. США, а в последующие годы финансирование будет расти не достигнет суммы в размере 350 млн долл. США в 2021 году.Информация о намерениях Снэп появилась сегодня утром от ресурса Рикод (Recode) и агентства Рейтерс, которые оба обратили внимание эту крупную сделку с Гугл, а также информацию о том, что компания Снэп будет использовать инфрастуктуру Гугл для значительной части своего бизнеса, в том числе для обработки и хранения данных, а также для увеличения пропускной способности своих сервисов и остальных услуг. Однако и заключенная сделка с Амазон указывает на то, что Снэп не ограничится только облачным сервисом Гугл, поскольку он идёт ещё дальше.Как поясняет сама компания Снэп, "наше соглашение с Гугл требует, чтобы мы использовали их облачные сервисы там где дело касается наших хостингов", добавляя, что обрушение сервиса Гугл Клауд (Google Cloud) может нанести ущерб их бизнесу, поскольку тогда надо будет переходить к новому провайдеру, а такое перемещение дорого стоит.Кроме того, в раскрытых документах представлено больше информации о том, какой видит Снэп свою конкурентную среду по всему миру. Компания обращает внимание, что за пределами США и Европы, как правило люди потребляют больше контента через мобильное приложение Снэп, чем они сами его создают - и такое положение дел компания объясняет целым рядом факторов и том числе из-за отсутствия к доступу высокоскоростному мобильному интернету. И как утверждает Снэп, из-за этого пользователи вынуждены находится больше в зоне высокоскоростного Wi-Fi, что им зачастую неудобно и поэтому они меньше пользуются мобильным интернетом, чем в странах, где этот рынок более развит.И как говорится в сообщении компании, то такие пользователи будут тратить больше времени на просмотр историй в своем мобильном приложении, вместо того, чтобы отправлять свой контент через это приложение получателям."Меньше отосланных сообщений через Snaps and Chats, означает меньшее количество приглашенных друзей в это приложение и, следовательно, приложением также будут меньшее количество раз пользоваться за день", так объясняет Снэп.Информация о намерениях компании была опубликована через неделю после проведенного регистрации компании для размещения её акций на IPO, в течение которого компания планирует привлечь еще 3 млрд долл. США.Перевод специально для mmgp.ru источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:00 .