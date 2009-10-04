Зампред Центробанка: электронная валюта должна стать национальной

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила о том, что в середине текущего года Министерство финансов и ЦБ выступят с совместным предложением о регулировании криптовалют в России, сообщает ТАСС.
«В середине этого года мы выйдем с совместным предложением с Минфином и другими заинтересованными лицами, с тем, как мы предлагаем относиться и считать биткойн, и какое регулирование должно быть к нему применено», — говорит Скоробогатова.
Одновременно с этим Ольга Скоробогатова заявила, что криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ.
«Регуляторы пришли к выводу, что если говорить об электронной валюте, то как о национальной валюте. В случае, когда эмиссия контролируема и игроки понимают, кто за этим стоит, тогда все риски взвешены и клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гарантировано государством», — отметила зампред центробанка.
Особое внимание Ольга Скоробогатова обратила на тот факт, что, по ее мнению, запрет криптовалют был бы неправильным шагом, так как они используются многими людьми.
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