Центробанк России не воспринимает блокчейн как угрозу

Заместитель председателя центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что технология блокчейн не воспринимается регулятором в качестве угрозы банковской системе. Об этом пишут Banki.ru.
«Пришло понимание, что это новая технология и ее надо изучать», — считает Ольга Николаевна.
Как рассказала зампред центробанка, на данный момент учреждением рассматриваются варианты расчетов на базе блокчейна.
«Мы протестировали пилотные проекты на базе мастерчейна, улучшенного варианта блокчейна как базиса новой идеологии обработки операций. Я не говорю, что мы введем это в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день мы пытаемся понять, какую выгоду можно от этого получить. Никто уже не считает, что блокчейн заменит все и что надо бояться того, что блокчейн заменит банки», — добавила Ольга Скоробогатова.
Напомним, что в ходе встречи с представителями банков, состоявшейся вчера, заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова заявила о том, что в середине текущего года Министерство финансов и Банк России выступят с совместным предложением о регулировании криптовалют в России.
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