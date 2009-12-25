Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,118 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Центробанк России не воспринимает блокчейн как угрозу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:09
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,649
Благодарностей: 8,620
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Центробанк России не воспринимает блокчейн как угрозу
Заместитель председателя центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что технология блокчейн не воспринимается регулятором в качестве угрозы банковской системе. Об этом пишут Banki.ru.

«Пришло понимание, что это новая технология и ее надо изучать», — считает Ольга Николаевна.
Как рассказала зампред центробанка, на данный момент учреждением рассматриваются варианты расчетов на базе блокчейна.

«Мы протестировали пилотные проекты на базе мастерчейна, улучшенного варианта блокчейна как базиса новой идеологии обработки операций. Я не говорю, что мы введем это в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день мы пытаемся понять, какую выгоду можно от этого получить. Никто уже не считает, что блокчейн заменит все и что надо бояться того, что блокчейн заменит банки», — добавила Ольга Скоробогатова.
Напомним, что в ходе встречи с представителями банков, состоявшейся вчера, заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова заявила о том, что в середине текущего года Министерство финансов и Банк России выступят с совместным предложением о регулировании криптовалют в России.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
банк, технология блокчейн, угроза
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центробанк России планирует использовать блокчейн для выдачи кредитов pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 1 19.01.2017 15:38
Центробанк России тестирует прототипы блокчейн-платформ upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.10.2016 12:44
Росфинмониторинг усмотрел угрозу для экономики России в криптовалютах inik1080 Новости криптовалют 2 22.09.2016 12:56
Центробанк РФ разработает правила регулирования блокчейн-рынка clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.09.2016 03:36
Центробанк Нидерландов задумался о переводе на блокчейн всей финансовой инфраструктур Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.07.2016 19:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Тепличный бизнес, выращивание огурца
От aheles451 в разделе «Проекты-претенденты»
Аватар Consult-E-Curex
Лучший мониторинг обменных пунктов
От Consult-E-Curex в разделе «Обменники валюты»
Аватара нет
Взаимовыгодное и равноправное партнерство в проектах
От bubnov в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Анекдоты про Путина
От luckyea в разделе «Юмор»
Аватар AmyTheCutie
Sukkim Lama Scammer and Fixne Global Investments Scam
От AmyTheCutie в разделе «Юридические вопросы»
Аватар mumitroll
15-k - 15-k.coм
От mumitroll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,118
Тем
453,218
Сообщений
11,091,755

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube