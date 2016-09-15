Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CROKR (ЦРОКР) + Solvena

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Старый Сегодня, 13:54
#1
Интересующийся
 
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КП: 0.011
CROKR (ЦРОКР) + Solvena
Не пустили в тему крипто-хайпа запостить)), а где мне крутить ролики, если не здесь?))





добавлено через 1 минуту
Жулики это обыкновенные. Ответ в роликах.
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Последний раз редактировалось Воланд-Я; Сегодня в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 14:22
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: CROKR (ЦРОКР) + Solvena
Я полностью за тебя! Почему только форум допустил такое ?
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