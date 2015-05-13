Стартап WattGlass привлек инвестиции для своего антибликового покрытия

Стартап WattGlass, расположенный в Фейетвилл (Северная Каролина), закрыл инвестиционный раунд А от венчурного фонда DSM Venturing для своего антибликового покрытия для солнечных панелей. Сумма сделки не разглашает обе стороны.
WattGlass нацелен использовать привлечённые средства для коммерческих целей, проведённые в рамках NSF и DOE, а также для поставки своего продукта на американский рынок.
Возглавил компанию Кори Томпсон (сейчас генеральный директор) совместно с Джастином Кливлендом в 2014 году.
WattGlass разработал антибликовое покрытие из стекла и поликарбоната, для улучшения солнечных модулей и повысить устойчивость панельных материалов. Разработка происходила в Университете штата Арканзас (AEDC)
Разработку такого покрытия поддержал Национальный научный фонд, Министерство энергетики, Комиссия экономического развития Арканзаса и комитет инновационных исследований SBIR.
Также напомню, что в сентябре 2016 года компания WattGlass получил премию от Департамента энергетики США в размере $680 тыс.
Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT