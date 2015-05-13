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Стартап WattGlass привлек инвестиции для своего антибликового покрытия

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Стартап WattGlass привлек инвестиции для своего антибликового покрытия



Стартап WattGlass, расположенный в Фейетвилл (Северная Каролина), закрыл инвестиционный раунд А от венчурного фонда DSM Venturing для своего антибликового покрытия для солнечных панелей. Сумма сделки не разглашает обе стороны.

WattGlass нацелен использовать привлечённые средства для коммерческих целей, проведённые в рамках NSF и DOE, а также для поставки своего продукта на американский рынок.

Возглавил компанию Кори Томпсон (сейчас генеральный директор) совместно с Джастином Кливлендом в 2014 году.

WattGlass разработал антибликовое покрытие из стекла и поликарбоната, для улучшения солнечных модулей и повысить устойчивость панельных материалов. Разработка происходила в Университете штата Арканзас (AEDC)

Разработку такого покрытия поддержал Национальный научный фонд, Министерство энергетики, Комиссия экономического развития Арканзаса и комитет инновационных исследований SBIR.

Также напомню, что в сентябре 2016 года компания WattGlass получил премию от Департамента энергетики США в размере $680 тыс.


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Метки
венчурные инвесторы, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
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