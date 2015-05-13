7 стартапов из Германии на 2017 год

Сегодня Германия находится на 2-м месте по количеству стартапов в Европе. В начале этого года я пристально следил за каждым новым стартапом и сейчас отобрал из сотни, 7 самых перспективных стартапов на 2017 год.
Стартап WatchMaster
, расположенный в Берлине, предоставляет платформу для продажи люксовых часов, где присутствует качественное обслуживание, безопасность покупок и оптимальные цены. Основанный в 2015 году Мирелой Уси уже привлёк суммарно $16.91 миллионов.
Стартап solarisBank
, расположенный в Берлине, разработала банковскую платформу, которая дает возможность компаниям создавать собственные решения для своих финансовых нужд (через API). Стартап основанный в марте 2016 года. Инвестиций пока что не привлекал.
Берлинский стартап Clark
, предоставляет на основе страховой платформы комбинированное страхование малого бизнеса. По словам организаторов стартапа, Clark прозрачная и недорогая платформа, которая объединяет опыт страховых агентов и технологии. Основанный в 2015 году с офисами по всей Германии, уже сумел привлечь €13,2 миллионов финансирования от неизвестных инвесторов.
Honeypot
, основанный в 2015 году, предлагает простой и эффективный сервис по поиску квалифицированных разработчиков ПО. Платформа Honeypot соединяет разработчиков и компанию, обеспечивая прозрачность сделки и высокую скорость в работе. Инвестиций еще не привлекал.
Свежеиспеченный стартап Candis
в январе привлёк 1 млн евро от фонда Point Nine для своей платформы основываясь на искусственном интеллекте для автоматизации финансовых рабочих процессов различных компании.
Берлинский стартап Zeitgold
, основанный в 2015 году, обеспечивает комплексное решение для урегулирования финансами малого бизнеса. Zeitgold дает возможность вести бухгалтерский учет, общаться с налоговым консультантом и забыть полностью о “бумажной рутине”. В начале февраля стартап сумел привлечь €4.2 миллиона финансирования от Battery Ventures.
Стартап Kontist
, основанный осенью 2016 года, разработала платформу для фрилансеров для формирования будущей работы. Платформа индивидуальна для каждого фрилансера и дает возможность построить успешный бизнес. В октябре Kontist привлёк € 2 миллиона от неизвестных бизнес-ангелов.
Специально для MMGP.RU
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