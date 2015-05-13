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7 стартапов из Германии на 2017 год

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Старый Сегодня, 13:24
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7 стартапов из Германии на 2017 год

Сегодня Германия находится на 2-м месте по количеству стартапов в Европе. В начале этого года я пристально следил за каждым новым стартапом и сейчас отобрал из сотни, 7 самых перспективных стартапов на 2017 год.


Стартап WatchMaster, расположенный в Берлине, предоставляет платформу для продажи люксовых часов, где присутствует качественное обслуживание, безопасность покупок и оптимальные цены. Основанный в 2015 году Мирелой Уси уже привлёк суммарно $16.91 миллионов.


Стартап solarisBank, расположенный в Берлине, разработала банковскую платформу, которая дает возможность компаниям создавать собственные решения для своих финансовых нужд (через API). Стартап основанный в марте 2016 года. Инвестиций пока что не привлекал.



Берлинский стартап Clark, предоставляет на основе страховой платформы комбинированное страхование малого бизнеса. По словам организаторов стартапа, Clark прозрачная и недорогая платформа, которая объединяет опыт страховых агентов и технологии. Основанный в 2015 году с офисами по всей Германии, уже сумел привлечь €13,2 миллионов финансирования от неизвестных инвесторов.


Honeypot, основанный в 2015 году, предлагает простой и эффективный сервис по поиску квалифицированных разработчиков ПО. Платформа Honeypot соединяет разработчиков и компанию, обеспечивая прозрачность сделки и высокую скорость в работе. Инвестиций еще не привлекал.



Свежеиспеченный стартап Candis в январе привлёк 1 млн евро от фонда Point Nine для своей платформы основываясь на искусственном интеллекте для автоматизации финансовых рабочих процессов различных компании.


Берлинский стартап Zeitgold, основанный в 2015 году, обеспечивает комплексное решение для урегулирования финансами малого бизнеса. Zeitgold дает возможность вести бухгалтерский учет, общаться с налоговым консультантом и забыть полностью о “бумажной рутине”. В начале февраля стартап сумел привлечь €4.2 миллиона финансирования от Battery Ventures.


Стартап Kontist, основанный осенью 2016 года, разработала платформу для фрилансеров для формирования будущей работы. Платформа индивидуальна для каждого фрилансера и дает возможность построить успешный бизнес. В октябре Kontist привлёк € 2 миллиона от неизвестных бизнес-ангелов.

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Метки
венчурные инвесторы, стартап, стартап названия, финансирование стартапа
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