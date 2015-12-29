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Работа более 39 часов в неделю наносит вред физическому и психическому здоровью

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Работа более 39 часов в неделю наносит вред физическому и психическому здоровью
Работа более 39 часов в неделю наносит вред физическому и психическому здоровью

Австралийский национальный университет опубликовал в научном журнале Social Science & Medicine исследование о том, сколько часов работы в неделю не вредят здоровью сотрудника. Учёные пришли к выводу, что длительная рабочая неделя (более 39 часов) ставит под угрозу самочувствие работника.

В исследовании поучаствовали около 8000 жителей Австралии. По словам учёных, выяснилось, что двое из трёх работников в Австралии тратят на рабочие задачи больше 40 часов в неделю, и это негативно сказывается на их здоровье. Проблема усугубляется для женщин, которые помимо работы вынуждены тратить время на домашние дела.

Исследователи считают, что у тех, кто работает дольше 39 часов в неделю, не остаётся времени на отдых, правильное и сытное питание, должный уход за собой. «Это подрывает и физическое, и психическое здоровье человека», — говорят они.

Учёные полагают, что для женщин предельное количество потраченного на работу времени должно составлять не более 34 часов в неделю.


Авторы другого исследования, опубликованного в британском научном журнале Lancet, указывают на риски работы более 55 часов в неделю. По их мнению, сотрудники, которые тратят на решение рабочих задач более 55 часов, на 33% более подвержены риску возникновения инсульта и на 13% — ишемической болезни сердца. Также возрастает риск развития диабета, депрессии, возникновения проблем со сном и ранней смерти.

Специалисты замечают, что выраженный вред здоровью наносит и 49-часовая рабочая неделя, но при 55-часовой неделе риски значительно возрастают.

В июле 2016 года исследователи из Мельбурнского института прикладной экономики и социальных исследований опубликовали ещё один отчёт, в котором говорится, что сотрудникам старше 40 лет стоит работать не больше 25 часов в неделю. Учёные отмечают, что в условиях неполной рабочей недели такие сотрудники показывают наилучшие результаты, а 40-часовая неделя ведёт к снижению их умственной активности.

Учёные из Стэнфорда полагают, что в любом возрасте работать более 50 часов в неделю непродуктивно. Исследователи изучили итоги работы респондентов и не обнаружили разницы между успехами тех, кто тратил на решение задач 56 часов, и тех, кто тратил 70 часов в неделю — результаты оказались практически одними и теми же.

источник vc.ru
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