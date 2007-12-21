Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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eldorado.io - Eldorado Earn

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:53
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,617
Благодарностей: 772
КП: 0.458
eldorado.io - Eldorado Earn
Старт проекта: 10/02/2017


Наша цель сделать инвестирование прибыльным для каждого, а не только для избранных профессионалов. Мы предлагаем через 70 часов добавить к Вашему депозиту 50% бонус, вернув вам 150% от Вашего вклада. Из этой суммы мы удерживаем комиссию в размере 6%

Сейчас в мире появилось много инвестиционных проектов. Многие из них пользуются большим спросом, но однажды все они закрываются и вкладчики теряют свои деньги! Мы хотим показать, что инвестиционный проект может существовать долго. Мы работаем с наиболее независимой криптовалютой - Bitcoin!

Мы запускаем хайп, который не закроется. Осуществляем инвесторам выплаты через 70 часов после внесения депозита из средств следующих вкладчиков. С каждой выплаты взимается комиссия в размере 6%. Через 70 часов выплата будет произведена по мере получения новых депозитов в порядке очередности. Мы постараемся сделать выплату как можно быстрее, но срок выплат ограничен только новыми вкладами. Будут новые вклады и Вы обязательно получите свой доход.

Стратегия развития - шаг за шагом (step by step)

Проморолик:

Инвестиционные условия : 150% через 70 часов.

Минимальный депозит: 0.01 BTC

Максимальный депозит: 5 BTC

Прибыль: 50% через 70 часов. Мы удерживаем комиссию 6%.

Партнёрская программа: Вы получаете 3% от депозитов ваших рефералов

Выплаты: инстант (мгновенные)

Платежная система : Bitcoin

У проекта присутствуют группы в социальных сетях: vk, Facebook, Twitter

Инструкция по регистрации и внесению депозита:

РЕГИСТРАЦИЯ:
Создайте аккаунт, указав адрес своего Bitcoin кошелька на странице регистрации.

СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТА:
Внесите средства (мин 0.01 ВТС) на адрес, который мы Вам сгенерируем и закрепим за Вами ( адрес будет закреплен за Вами для последующих вложений).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
Подождите 3 подтверждения от сети Bitcoin.

Технические данные проекта:
Скрипт - уникальный
Дизайн - уникальный
Домен - до 2018-01-11
SSL - Comodo PositiveSSL
DDoS - Premium DNS by Verisign
Хостинг - расширенный сервер

Контакты
Поддержка: support@eldorado.io
Admin: admin@eldorado.io

Мой вклад в проект: (листинг)
February 10 @ 11:58 AM
Отправлено
Кому:
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От:
1FoG6n2rTvBXPQkLEV61fw5mS2RSbQzFB3
4863e7473a7bfa648124a330b2806a8d316cee4e346edf6070 66b35d0a0673ca
0,01ВТС


Мы работаем за 6% комиссии. Наша комиссия- гарантия стабильности и надежности!

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