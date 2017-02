cerega319 Мастер

Имя: Серега Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 30.01.2014 Сообщений: 2,617 Благодарностей: 772 КП: 0.458

eldorado.io - Eldorado Earn Старт проекта: 10/02/2017



Наша цель сделать инвестирование прибыльным для каждого, а не только для избранных профессионалов. Мы предлагаем через 70 часов добавить к Вашему депозиту 50% бонус, вернув вам 150% от Вашего вклада. Из этой суммы мы удерживаем комиссию в размере 6%



Сейчас в мире появилось много инвестиционных проектов. Многие из них пользуются большим спросом, но однажды все они закрываются и вкладчики теряют свои деньги! Мы хотим показать, что инвестиционный проект может существовать долго. Мы работаем с наиболее независимой криптовалютой - Bitcoin!



Мы запускаем хайп, который не закроется. Осуществляем инвесторам выплаты через 70 часов после внесения депозита из средств следующих вкладчиков. С каждой выплаты взимается комиссия в размере 6%. Через 70 часов выплата будет произведена по мере получения новых депозитов в порядке очередности. Мы постараемся сделать выплату как можно быстрее, но срок выплат ограничен только новыми вкладами. Будут новые вклады и Вы обязательно получите свой доход.



Стратегия развития - шаг за шагом (step by step)



Проморолик: YouTube YouTube

Инвестиционные условия : 150% через 70 часов.



Минимальный депозит: 0.01 BTC



Максимальный депозит: 5 BTC



Прибыль: 50% через 70 часов. Мы удерживаем комиссию 6%.



Партнёрская программа: Вы получаете 3% от депозитов ваших рефералов



Выплаты: инстант (мгновенные)



Платежная система : Bitcoin



У проекта присутствуют группы в социальных сетях: vk, Facebook, Twitter



Инструкция по регистрации и внесению депозита:



РЕГИСТРАЦИЯ:

Создайте аккаунт, указав адрес своего Bitcoin кошелька на странице регистрации.



СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТА:

Внесите средства (мин 0.01 ВТС) на адрес, который мы Вам сгенерируем и закрепим за Вами ( адрес будет закреплен за Вами для последующих вложений).



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТА:

Подождите 3 подтверждения от сети Bitcoin.



Технические данные проекта:

Скрипт - уникальный

Дизайн - уникальный

Домен - до 2018-01-11

SSL - Comodo PositiveSSL

DDoS - Premium DNS by Verisign

Хостинг - расширенный сервер



Контакты

Поддержка:

Admin:



Мой вклад в проект: (листинг)

February 10 @ 11:58 AM

Отправлено

Кому:

3D64n11XaFRDTpeWx8AAyGH56NmebxCvdj

От:

1FoG6n2rTvBXPQkLEV61fw5mS2RSbQzFB3

4863e7473a7bfa648124a330b2806a8d316cee4e346edf6070 66b35d0a0673ca

0,01ВТС





Мы работаем за 6% комиссии. Наша комиссия- гарантия стабильности и надежности!



Посмотреть и зарегистрироваться Наша цель сделать инвестирование прибыльным для каждого, а не только для избранных профессионалов. Мы предлагаем через 70 часов добавить к Вашему депозиту 50% бонус, вернув вам 150% от Вашего вклада. Из этой суммы мы удерживаем комиссию в размере 6%Сейчас в мире появилось много инвестиционных проектов. Многие из них пользуются большим спросом, но однажды все они закрываются и вкладчики теряют свои деньги! Мы хотим показать, что инвестиционный проект может существовать долго. Мы работаем с наиболее независимой криптовалютой - Bitcoin!Мы запускаем хайп, который не закроется. Осуществляем инвесторам выплаты через 70 часов после внесения депозита из средств следующих вкладчиков. С каждой выплаты взимается комиссия в размере 6%. Через 70 часов выплата будет произведена по мере получения новых депозитов в порядке очередности. Мы постараемся сделать выплату как можно быстрее, но срок выплат ограничен только новыми вкладами. Будут новые вклады и Вы обязательно получите свой доход.Стратегия развития - шаг за шагом (step by step)Проморолик:Инвестиционные условия : 150% через 70 часов.Минимальный депозит: 0.01 BTCМаксимальный депозит: 5 BTCПрибыль: 50% через 70 часов. Мы удерживаем комиссию 6%.Партнёрская программа: Вы получаете 3% от депозитов ваших рефераловВыплаты: инстант (мгновенные)Платежная система : BitcoinУ проекта присутствуют группы в социальных сетях: vk, Facebook, TwitterИнструкция по регистрации и внесению депозита:Создайте аккаунт, указав адрес своего Bitcoin кошелька на странице регистрации.Внесите средства (мин 0.01 ВТС) на адрес, который мы Вам сгенерируем и закрепим за Вами ( адрес будет закреплен за Вами для последующих вложений).Подождите 3 подтверждения от сети Bitcoin.Скрипт - уникальныйДизайн - уникальныйДомен - до 2018-01-11SSL - Comodo PositiveSSLDDoS - Premium DNS by VerisignХостинг - расширенный серверПоддержка: support@eldorado.io Admin: admin@eldorado.io February 10 @ 11:58 AMОтправленоКому:3D64n11XaFRDTpeWx8AAyGH56NmebxCvdjОт:1FoG6n2rTvBXPQkLEV61fw5mS2RSbQzFB34863e7473a7bfa648124a330b2806a8d316cee4e346edf6070 66b35d0a0673ca0,01ВТС

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заработок и реклама 200%+бонусы каждые 4 часа

PaidVeal

__________________ GetMyAds уникальный рефбек , даже от Ваших рефералов Здесь