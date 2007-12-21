eldorado.io - Eldorado Earn

Старт проекта: 10/02/2017
Наша цель сделать инвестирование прибыльным для каждого, а не только для избранных профессионалов. Мы предлагаем через 70 часов добавить к Вашему депозиту 50% бонус, вернув вам 150% от Вашего вклада. Из этой суммы мы удерживаем комиссию в размере 6%
Сейчас в мире появилось много инвестиционных проектов. Многие из них пользуются большим спросом, но однажды все они закрываются и вкладчики теряют свои деньги! Мы хотим показать, что инвестиционный проект может существовать долго. Мы работаем с наиболее независимой криптовалютой - Bitcoin!
Мы запускаем хайп, который не закроется. Осуществляем инвесторам выплаты через 70 часов после внесения депозита из средств следующих вкладчиков. С каждой выплаты взимается комиссия в размере 6%. Через 70 часов выплата будет произведена по мере получения новых депозитов в порядке очередности. Мы постараемся сделать выплату как можно быстрее, но срок выплат ограничен только новыми вкладами. Будут новые вклады и Вы обязательно получите свой доход.
Стратегия развития - шаг за шагом (step by step)
Проморолик:
Инвестиционные условия : 150% через 70 часов.
Минимальный депозит: 0.01 BTC
Максимальный депозит: 5 BTC
Прибыль: 50% через 70 часов. Мы удерживаем комиссию 6%.
Партнёрская программа: Вы получаете 3% от депозитов ваших рефералов
Выплаты: инстант (мгновенные)
Платежная система : Bitcoin
У проекта присутствуют группы в социальных сетях: vk, Facebook, Twitter
Инструкция по регистрации и внесению депозита:
РЕГИСТРАЦИЯ:
Создайте аккаунт, указав адрес своего Bitcoin кошелька на странице регистрации.
СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТА:
Внесите средства (мин 0.01 ВТС) на адрес, который мы Вам сгенерируем и закрепим за Вами ( адрес будет закреплен за Вами для последующих вложений).
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
Подождите 3 подтверждения от сети Bitcoin.
Технические данные проекта:
Скрипт - уникальный
Дизайн - уникальный
Домен - до 2018-01-11
SSL - Comodo PositiveSSL
DDoS - Premium DNS by Verisign
Хостинг - расширенный сервер
Контакты
Поддержка: support@eldorado.io
Admin: admin@eldorado.io
Мой вклад в проект: (листинг)
February 10 @ 11:58 AM
Отправлено
Кому:
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От:
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0,01ВТС
Мы работаем за 6% комиссии. Наша комиссия- гарантия стабильности и надежности!
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