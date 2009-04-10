Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,096 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bloomberg назвал главные экономические угрозы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:36
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,840
Благодарностей: 3,508
Записей в FX-блоге: 443
Подписок: 41

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Bloomberg назвал главные экономические угрозы
Эксперты, опрошенные Bloomberg, назвали пять главных угроз 2017 года для мировых рынков.

Среди прочего негативное влияние на мировую экономику, по их мнению, окажет доллар и возможное разочарование от политики президента США Дональда Трампа.

Доллар

Чрезмерное укрепление доллара США может навредить мировой экономике, так как приведет к ущербу для стран-экспортеров и подорвет их восстановление от длительного экономического кризиса. Кроме этого, при укреплении доллара инвесторы станут избегать местных валют, вкладывая в доллар, а это ударит по развивающимся странам.

Также чрезмерное укрепление американской нацвалюты может сказаться на горнодобывающих компаниях.

Трамп

Bloomberg отмечает, что в течение суток после победы Трампа на выборах президента США большинство биржевых индексов продемонстрировали рост. Очевидно, что у рынков "большие ожидания" в отношении Трампа, поэтому есть риск разочарования в его действиях.

Китай

По расчетам экспертов, в ближайшее время рост экономики Поднебесной замедлится, и это может негативно отразиться на горнодобывающей сфере и производственных товарах.

Ценные бумаги

В числе основных угроз агентство также назвало рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США. Это может увеличить стоимость кредитования для компаний.

ФРС

Ожидается, что в марте Федеральная резервная система США поднимет ключевую ставку и продолжит политику повышения этого показателя и дальше. Это может привести к сдерживанию роста экономики, а также к тому, что инвесторы будут менее охотно вкладывать деньги в рискованные активы.

Источник - vesti-ukr.com
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 12:43
#2
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: г.Ровно
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 1,372
Благодарностей: 318
КП: 0.153
Re: Bloomberg назвал главные экономические угрозы
За Трампа чего только не пишут, и что может быть разочарованием и что может развалить и страну и экономику. Но мне кажется поговорят и перестанут. А вот Китай может и стать угрозой - вечно экономика расти не сможет.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лицензированный брокер и лучшие конкурсы
Croshuk на форуме  
Старый Сегодня, 12:46
#3
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,840
Благодарностей: 3,508
Записей в FX-блоге: 443
Подписок: 41

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Bloomberg назвал главные экономические угрозы
Цитата:
и что может быть разочарованием и что может развалить и страну и экономику. Но мне кажется поговорят и перестанут.
Он очень много всего наобещал и наговорил за последнее время. Рынки бурно на все это отреагировали.
Но скорее всего он не сможет выполнить и половины из всего, что в итоге приведет к откату на прежние позиции.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Названы главные угрозы мировой финансовой системе moskva Политика и экономика 5 09.11.2016 18:43
Определены главные угрозы доходам россиян в ближайшие три года kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 18 27.09.2016 00:03
МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики seter Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.01.2016 18:19
Bloomberg назвал самого обедневшего за год миллиардера kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 23.12.2015 00:59
Малый бизнес назвал четыре главные проблемы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.09.2015 00:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Меля
DonaldCoin.com - DonaldCoin (PTC)
От Меля в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Фондовая биржа ASX переходит на Blockchain систему
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
IkonFX - ikonfx.com
От IKON FX в разделе «Черный список брокеров»
Аватар sp2130
Американскому подростку провели операцию по уменьшению пениса
От sp2130 в разделе «Курилка»
Аватар Vovan
Обсуждение Управляющих ПАММ/ЛАММ счетов
От Vovan в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Где взять анонимную карточку Visa для вывода PayPal?
От wmpay в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
.     
Пользователей
401,096
Тем
453,190
Сообщений
11,091,094

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube