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Bloomberg назвал главные экономические угрозы
Эксперты, опрошенные Bloomberg, назвали пять главных угроз 2017 года для мировых рынков.
Среди прочего негативное влияние на мировую экономику, по их мнению, окажет доллар и возможное разочарование от политики президента США Дональда Трампа.
Доллар
Чрезмерное укрепление доллара США может навредить мировой экономике, так как приведет к ущербу для стран-экспортеров и подорвет их восстановление от длительного экономического кризиса. Кроме этого, при укреплении доллара инвесторы станут избегать местных валют, вкладывая в доллар, а это ударит по развивающимся странам.
Также чрезмерное укрепление американской нацвалюты может сказаться на горнодобывающих компаниях.
Трамп
Bloomberg отмечает, что в течение суток после победы Трампа на выборах президента США большинство биржевых индексов продемонстрировали рост. Очевидно, что у рынков "большие ожидания" в отношении Трампа, поэтому есть риск разочарования в его действиях.
Китай
По расчетам экспертов, в ближайшее время рост экономики Поднебесной замедлится, и это может негативно отразиться на горнодобывающей сфере и производственных товарах.
Ценные бумаги
В числе основных угроз агентство также назвало рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США. Это может увеличить стоимость кредитования для компаний.
ФРС
Ожидается, что в марте Федеральная резервная система США поднимет ключевую ставку и продолжит политику повышения этого показателя и дальше. Это может привести к сдерживанию роста экономики, а также к тому, что инвесторы будут менее охотно вкладывать деньги в рискованные активы.
Источник - vesti-ukr.com
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