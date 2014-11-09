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Стоимость стартапа Augmedix выросла до $150 млн

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Старый Сегодня, 12:36
#1
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Стоимость стартапа Augmedix выросла до $150 млн
Вы ещё помните Google Glasses? Итак стартап дня augmedix – гениальная компания, которая научилась их использовать по делу, причём коммерческая неудача самих очков никак augmedix не задевает.

Представьте себе обычный прием у врача “нехирургической” специальности: терапевта, невролога, аллерголога или кого-то ещё, кто с пациентом в основном разговаривает, а не проводит активные процедуры. Пациент рассказывает про свои жалобы, отвечает на вопросы, доктор просит какие-то уточнения, дает свои рекомендации – в общем занимается тем, чем и должен заниматься врач. Но кроме этого, он одновременно работает ещё и машинисткой – ведь вся содержательная часть разговора, вся информация, полученная от пациента, все назначения должны в итоге оказаться в компьютерной системе.

Основатели augmedix решили, что такое совмещение обязанностей – крайне неэффективно. Американский врач зарабатывает, скажем, в 20 раз больше, чем хороший секретарь со знанием английского в Бангладеш, а с компьютером работает примерно так же или даже хуже. Не порядок и шанс для стартапа!

Augmedix предлагает врачу дешевого помощника из далекой страны, который избавит его от значительной части рутины. Достаточно надеть перед приемом Google Glass, и в комнате оказывается незримый помощник, который всё видит и слышит и берет на себя общение с компьютером. Всё, что произносится, он записывает в информационную систему, а всё, что нужно врачу вспомнить – вытаскивает из неё и показывает на экране очков.

Как к электронному свидетелю относятся пациенты, сказать трудно, но ведь медсестра присутствующая на приёме – ситуация совершенно нормальная, по идее Google Glass ничем не хуже, так что сильно возмущаться они не должны. Augmedix естественно пишет, что они только рады такой технической продвинутости.

Цена сервиса напрямую не раскрывается и плавает в зависимости от обстоятельств, но, видимо, составляет сумму порядка двух тысяч долларов в месяц на одного человека. Нанять живого помощника в США за такие деньги нереально, а в Бангладеш очень легко, и маржа сервиса при этом будет отличной. С другой стороны, врач или клиника многократно отыгрывают свои затраты за счёт уменьшения времени на прием.

Рынок у augmedix гигантский, конкуренту появиться будет сложно, ведь тренировать секретарей понимать медицинский язык – нетривиальное ноу-хау и augmedix, наверняка, в нем каждый день углубляется. Лет через 5-10 такую работу, наверное, сможет делать AI, но augmedix с наработанной клиентской базой и накопленной Big Data будет иметь все шансы быть первым и тут. В общем, кажется, компания явно идет к огромному успеху.

Пока за три года жизни она дошла до оценки в 150 миллионов долларов.

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