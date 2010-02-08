SEVEN CRYPTO LIMITED - my7bit.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Наши самые важные функции включают в себя качество, инновации и стоимость. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов после того, как давать серьезные мысли к этому решению.
Наше видение
Мы представляем себе расширяет сферу нашей деятельности и наших членов от традиционных инвестиций и торговли в новый и захватывающий мир автоматизированной Bitcoin инвестирования.
Это наша главная задача, чтобы создать максимальное значение для наших членов с нашим планом и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов 24/7
Тарифные планы:
25% ЕЖЕДНЕВНО
СРОКОМ НА 6 ДНЕЙ
ОСНОВНОЙ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРИБЫЛИ
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ 150%
Мин.депозит:0.01BTC,0.1 ETH
Мин.вывод:0.001BTC,
Платежная система:Bitcoin,Ethereum
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Официальная компания
SSL : COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Hoster : CloudFlare
Registrar : ENOM, INC.
Nameservers :
BECKY.NS.CLOUDFLARE.COM
FRANK.NS.CLOUDFLARE.COM