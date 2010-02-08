Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SEVEN CRYPTO LIMITED - my7bit.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:35
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,379
Благодарностей: 522
КП: 0.000
SEVEN CRYPTO LIMITED - my7bit.com
Я не админ!
Старт проекта 10.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Когда вы торгуете с нами, наша опытная команда профессионалов можно доверять , чтобы помочь вам каждый шаг пути с делая ваши инвестиции Bitcoin. Таким образом, став членом с нами потенциально может нести ответственность за изменения всего вашего финансового будущего в весьма позитивном ключе, вы , вероятно , хотите узнать больше о нас. С этой целью, вот немного фона о нас.
Наши самые важные функции включают в себя качество, инновации и стоимость. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов после того, как давать серьезные мысли к этому решению.
Наше видение
Мы представляем себе расширяет сферу нашей деятельности и наших членов от традиционных инвестиций и торговли в новый и захватывающий мир автоматизированной Bitcoin инвестирования.
Это наша главная задача, чтобы создать максимальное значение для наших членов с нашим планом и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов 24/7
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25% ЕЖЕДНЕВНО
СРОКОМ НА 6 ДНЕЙ
ОСНОВНОЙ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРИБЫЛИ
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Мин.депозит:0.01BTC,0.1 ETH
Мин.вывод:0.001BTC,
Платежная система:Bitcoin,Ethereum
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант

Официальная компания
SSL : COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Hoster : CloudFlare
Registrar : ENOM, INC.
Nameservers :
BECKY.NS.CLOUDFLARE.COM
FRANK.NS.CLOUDFLARE.COM


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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% 4% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://my7bit.com/?ref=93713628
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Мой вклад:0.1BTC(98$) Hash
680c716a2bffc2b8b35c52b457fd644235421a06fdce332d82 88c8a6dad36f1a
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davidd на форуме  
Старый Сегодня, 12:39
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,352
Благодарностей: 29,457
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
Платежная система:Bitcoin,Ethereum
а что РМ то нет?
__________________
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Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
shtorm3000 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:59
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