auxilium-auxilium.su

Я не админ проекта.
— старт
: 10.02.2017
— маркетинг
: 3% каждый день
— доходность
: 80% за 60 дней
— срок инвестиций
: 60 дней
— выплаты
: инстант каждые 12 часов (т.е 1.5%)
— начисления: если делаем депозит на PM, то выплаты будут на PM. Если пополнили с PM и ADV , то выводить можно на 2 платёжки. По партнёрской программе аналогично.
— Лимиты
: 500$ max депозит
(каждые 5 дней на усмотрение админа будут увеличивать)
— партнёрская программа
: 3 уровня (6%-3%-2%) .
Чтобы получать рефку нужно иметь депозит
— Платежные системы
: Advanced, Payeer, Perfect Money
Пошаговая регистрация в auxilium:
1. Переходим по ссылке на сайт
2. Нажимаем на кнопку начать
3. Вводим в поле свой id Вконтакте
4. Нажимаем подтвердить и сверяем данные, подтверждаем и переходим на диалог с ботом.
регистрация auxilium
5. Диалог будет простым и понятным. Мы нажимаем на цифры и получаем ответ от бота
6. Всего 5 пунктов в боте и можно начинать работать.
7. Вот такие простые действия необходимы, что начать зарабатывать с ботом auxilium