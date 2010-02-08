Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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auxilium-auxilium.su

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:35
#1
Профессионал
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 29
Адрес: Далеко
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 1,427
Благодарностей: 658
КП: 0.134
auxilium-auxilium.su

Я не админ проекта.

старт: 10.02.2017

маркетинг: 3% каждый день

доходность: 80% за 60 дней

срок инвестиций: 60 дней

выплаты: инстант каждые 12 часов (т.е 1.5%)

— начисления: если делаем депозит на PM, то выплаты будут на PM. Если пополнили с PM и ADV , то выводить можно на 2 платёжки. По партнёрской программе аналогично.

Лимиты: 500$ max депозит
(каждые 5 дней на усмотрение админа будут увеличивать)

— партнёрская программа: 3 уровня (6%-3%-2%) .
Чтобы получать рефку нужно иметь депозит

Платежные системы: Advanced, Payeer, Perfect Money

Пошаговая регистрация в auxilium:

1. Переходим по ссылке на сайт
2. Нажимаем на кнопку начать
3. Вводим в поле свой id Вконтакте
4. Нажимаем подтвердить и сверяем данные, подтверждаем и переходим на диалог с ботом.
регистрация auxilium

5. Диалог будет простым и понятным. Мы нажимаем на цифры и получаем ответ от бота
6. Всего 5 пунктов в боте и можно начинать работать.
7. Вот такие простые действия необходимы, что начать зарабатывать с ботом auxilium




__________________
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Регистрация в вк боте!
Последний раз редактировалось Webtransfer user; Сегодня в 12:50.
Webtransfer user на форуме  
Старый Сегодня, 12:41
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 49
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Re: auxilium-auxilium.su
Взяли попробовать новинку ВК бот. Закинули 200 баксов.
02.10.17 08:27 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13690431 from U******. Batch: 163772124. Memo: Shopping Cart Payment. auxilium.su - ORDER 51.
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InvestProfitTeam на форуме  
Старый Сегодня, 12:45
#3
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,352
Благодарностей: 29,457
КП: 0.162

награды Нострадамус 
страшный дизайн и эта вращающаяся фигня и муза, они зомбируют полюбасу , а если серьезно, понаблюдаю за развитием
__________________
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Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
Последний раз редактировалось shtorm3000; Сегодня в 12:47.
shtorm3000 на форуме  
Старый Сегодня, 12:53
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 747
Благодарностей: 70
КП: 0.000
Re: auxilium-auxilium.su
Дизайн вот отсюда - http://www.newstech.jp

Прошлый проект с таким же дизайном - isaf.tech.
__________________
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Последний раз редактировалось drofeus; Сегодня в 12:57.
drofeus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:00
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