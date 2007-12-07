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Законопроект о квалификации инвесторов ожидается уже в 2017

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Законопроект о квалификации инвесторов ожидается уже в 2017


Банк России завершил работу над концепцией защиты инвесторов: торговля с плечом при наличии свыше 400,000 руб. или сдав экзамен.

Финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что завершил работу над концепцией совершенствования системы защиты инвесторов на финансовом рынке, на основе которой началась работа над дорожной картой по подготовке изменений в действующее законодательство, регулирующее финансовые рынки. Более того, предполагается, что соответствующий Законопроект будет разработан и публично представлен в 2017 году.

Кроме того, с целью недопущения регуляторного арбитража между различными секторами финансового рынка необходимо распространить проект на иные инвестиционные продукты и услуги. Так, в 2018-2019 гг. планируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении: рынка Форекс; инвестиционного страхования жизни; сберегательных сертификатов и вкладов в драгметаллы; иных продуктов/услуг. Ввести в действие указанные законодательные и нормативные требования планируется в 2019-2020 гг.

в 2018-2019 гг. планируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении рынка Форекс

Таким образом, в итоговой версии концепции сохранилось разделение инвесторов на три типа (неквалифицированные, квалифицированные, профессиональные) с установлением дифференцированного порядка предложения им финансовых инструментов и услуг. В свою очередь, неквалифицированные инвесторы дополнительно разделены на две категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете.

Регулятор определил требования к каждому типу и категории инвесторов, а также рекомендуемые финансовые инструменты и услуги, соответствующие их инвестиционному профилю. Установлен также порядок определения инвестиционного профиля и ответственность финансового советника за предложение клиенту неподходящих ему (по инвестиционному профилю) финансовых инструментов. Помимо этого, концепция устанавливает порядок подтверждения сведений о клиенте.

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Напомним основные положения концепции, которые вскоре могут быть узаконены:

Неквалифицированные инвесторы разделяются на 2 категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете:
  • до 400,000 рублей (особо защищаемая категория); от 400,000 рублей. Таким образом, как только на счете неквалифицированного инвестора становится меньше данной суммы, он переходит в категорию особо защищаемых.
  • Инвесторы особо защищаемой категории без прохождения инвестиционного профилирования могут вкладывать средства только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты, в отношении которых имеются «паспорта продуктов»: обращающиеся на организованном рынке акции, облигации и ETF; определенные инструменты 3 уровня (в стадии разработки); инвестиционные паи; инструменты организованного валютного рынка и инструменты организованного рынка драгоценных металлов.
  • Неквалифицированным инвесторам с суммой на счете у брокера от 400,000 рублей доступны все вышеперечисленные инструменты, а также ценные бумаги из списка 3 уровня, и доступна торговля с плечом. Размер предоставляемого плеча определяется в соответствии с действующим регулированием. При торговле с плечом устанавливается ограничение потерь в размере суммы средств клиента, предоставленных брокеру.
  • Неквалифицированные инвесторы, которые хотят инвестировать в определенные финансовые инструменты, по умолчанию не предназначенные для соответствующей категории, могут бесплатно сдать специальный онлайн-экзамен на сайте биржи. Предполагается несколько серий экзаменов. В случае если экзамен не сдан с первого раза у инвестора будет право на его пересдачу. Кроме того, также целесообразно наделить СРО правом принимать идентичные экзамены.
  • После сдачи экзаменов неквалифицированным инвесторам может быть предоставлен доступ к: торговле производными финансовыми инструментами на организованном рынке; иными инструментами; торговле с плечом; ценными бумагами, включенными в третий котировальный список.
  • Также каждый инвестор будет иметь «право на риск» — возможность приобретать любые инвестиционные инструменты в пределах суммы 50,000 рублей в год.
  • Квалифицированные инвесторы – лица, соответствующие одному из следующих требований: квалификационный аттестат; положительный опыт инвестирования от 1 года; опыт работы по профилю от 2 лет в финансовой организации, размер активов от 10,000,000 руб. или наличие активов на счете у брокера в размере от 1,400,000 руб. в сочетании со специализированным онлайн-экзаменом/положительным опытом инвестирования от полгода.
  • Профессиональные инвесторы – лица, соответствующие одному из следующих требований: международный квалификационный сертификат (CFA, ACCA, CIA, CIMA, FRM, CIIA); опыт работы по профилю от 3 лет в финансовой организации; размер активов от 50,000,000 руб. (размер имущества (в том числе денежные средства на счетах/во вкладах; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла; ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление); общая стоимость ценных бумаг или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами). Профессиональным инвесторам доступны любые виды финансовых инструментов.
  • Брокер, осуществляющий определение инвестиционного профиля клиента, должен принимать необходимые меры по предотвращению конфликта интересов между функцией продажи и функцией инвестиционного консультирования.

Источник: ru.forexmagnates.com
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