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Законопроект о квалификации инвесторов ожидается уже в 2017



Банк России завершил работу над концепцией защиты инвесторов: торговля с плечом при наличии свыше 400,000 руб. или сдав экзамен.



Финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что завершил работу над концепцией совершенствования системы защиты инвесторов на финансовом рынке, на основе которой началась работа над дорожной картой по подготовке изменений в действующее законодательство, регулирующее финансовые рынки. Более того, предполагается, что соответствующий Законопроект будет разработан и публично представлен в 2017 году.



Кроме того, с целью недопущения регуляторного арбитража между различными секторами финансового рынка необходимо распространить проект на иные инвестиционные продукты и услуги. Так, в 2018-2019 гг. планируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении: рынка Форекс; инвестиционного страхования жизни; сберегательных сертификатов и вкладов в драгметаллы; иных продуктов/услуг. Ввести в действие указанные законодательные и нормативные требования планируется в 2019-2020 гг.



в 2018-2019 гг. планируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении рынка Форекс



Таким образом, в итоговой версии концепции сохранилось разделение инвесторов на три типа (неквалифицированные, квалифицированные, профессиональные) с установлением дифференцированного порядка предложения им финансовых инструментов и услуг. В свою очередь, неквалифицированные инвесторы дополнительно разделены на две категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете.



Регулятор определил требования к каждому типу и категории инвесторов, а также рекомендуемые финансовые инструменты и услуги, соответствующие их инвестиционному профилю. Установлен также порядок определения инвестиционного профиля и ответственность финансового советника за предложение клиенту неподходящих ему (по инвестиционному профилю) финансовых инструментов. Помимо этого, концепция устанавливает порядок подтверждения сведений о клиенте.



Российский-форекс-трейдер



Напомним основные положения концепции, которые вскоре могут быть узаконены:



Неквалифицированные инвесторы разделяются на 2 категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете: до 400,000 рублей (особо защищаемая категория); от 400,000 рублей . Таким образом, как только на счете неквалифицированного инвестора становится меньше данной суммы, он переходит в категорию особо защищаемых.

(особо защищаемая категория); . Таким образом, как только на счете неквалифицированного инвестора становится меньше данной суммы, он переходит в категорию особо защищаемых. Инвесторы особо защищаемой категории без прохождения инвестиционного профилирования могут вкладывать средства только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты, в отношении которых имеются «паспорта продуктов»: обращающиеся на организованном рынке акции, облигации и ETF; определенные инструменты 3 уровня (в стадии разработки); инвестиционные паи; инструменты организованного валютного рынка и инструменты организованного рынка драгоценных металлов.

Неквалифицированным инвесторам с суммой на счете у брокера от 400,000 рублей доступны все вышеперечисленные инструменты, а также ценные бумаги из списка 3 уровня, и доступна торговля с плечом. Размер предоставляемого плеча определяется в соответствии с действующим регулированием. При торговле с плечом устанавливается ограничение потерь в размере суммы средств клиента, предоставленных брокеру.

Неквалифицированные инвесторы, которые хотят инвестировать в определенные финансовые инструменты, по умолчанию не предназначенные для соответствующей категории, могут бесплатно сдать специальный онлайн-экзамен на сайте биржи. Предполагается несколько серий экзаменов. В случае если экзамен не сдан с первого раза у инвестора будет право на его пересдачу. Кроме того, также целесообразно наделить СРО правом принимать идентичные экзамены.

После сдачи экзаменов неквалифицированным инвесторам может быть предоставлен доступ к: торговле производными финансовыми инструментами на организованном рынке; иными инструментами; торговле с плечом; ценными бумагами, включенными в третий котировальный список.

Также каждый инвестор будет иметь «право на риск» — возможность приобретать любые инвестиционные инструменты в пределах суммы 50,000 рублей в год.

Квалифицированные инвесторы – лица, соответствующие одному из следующих требований: квалификационный аттестат; положительный опыт инвестирования от 1 года; опыт работы по профилю от 2 лет в финансовой организации, размер активов от 10,000,000 руб. или наличие активов на счете у брокера в размере от 1,400,000 руб. в сочетании со специализированным онлайн-экзаменом/положительным опытом инвестирования от полгода.

Профессиональные инвесторы – лица, соответствующие одному из следующих требований: международный квалификационный сертификат (CFA, ACCA, CIA, CIMA, FRM, CIIA); опыт работы по профилю от 3 лет в финансовой организации; размер активов от 50,000,000 руб. (размер имущества (в том числе денежные средства на счетах/во вкладах; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла; ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление); общая стоимость ценных бумаг или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами). Профессиональным инвесторам доступны любые виды финансовых инструментов.

Брокер, осуществляющий определение инвестиционного профиля клиента, должен принимать необходимые меры по предотвращению конфликта интересов между функцией продажи и функцией инвестиционного консультирования.

Источник: ru.forexmagnates.com Финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что завершил работу над концепцией совершенствования системы защиты инвесторов на финансовом рынке, на основе которой началась работа над дорожной картой по подготовке изменений в действующее законодательство, регулирующее финансовые рынки. Более того, предполагается, что соответствующий Законопроект будет разработан и публично представлен в 2017 году.Кроме того, с целью недопущения регуляторного арбитража между различными секторами финансового рынка необходимо распространить проект на иные инвестиционные продукты и услуги. Так, впланируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении: рынка Форекс; инвестиционного страхования жизни; сберегательных сертификатов и вкладов в драгметаллы; иных продуктов/услуг. Ввести в действие указанные законодательные и нормативные требования планируется в 2019-2020 гг.планируется разработать концепцию, законопроекты, нормативные и иные акты в отношении рынка ФорексТаким образом, в итоговой версии концепции сохранилось разделение инвесторов на три типа (неквалифицированные, квалифицированные, профессиональные) с установлением дифференцированного порядка предложения им финансовых инструментов и услуг. В свою очередь, неквалифицированные инвесторы дополнительно разделены на две категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете.Регулятор определил требования к каждому типу и категории инвесторов, а также рекомендуемые финансовые инструменты и услуги, соответствующие их инвестиционному профилю. Установлен также порядок определения инвестиционного профиля и ответственность финансового советника за предложение клиенту неподходящих ему (по инвестиционному профилю) финансовых инструментов. Помимо этого, концепция устанавливает порядок подтверждения сведений о клиенте.Напомним основные положения концепции, которые вскоре могут быть узаконены:Неквалифицированные инвесторы разделяются на 2 категории в зависимости от суммы денежных средств на брокерском счете:

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