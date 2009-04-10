Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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БО с CPA и рефералкой

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 12:04
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
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БО с CPA и рефералкой
В последнее время начал проглядывать CPA и вижу, что некоторые брокеры и бинарники платят достаточно "жирные" откаты за регистрацию, пополнение и проторговку.
Некоторые из них - еще и рефералку платят.

Вопросы к тем, кто немного в курсе.
Насколько это реальный заработок и нет ли "динамо" со стороны БО?
Что выгоднее - рефералка или сипиай?
Есть ли кто и форумчан, кому удалось создать какой-то доход с этой темы?
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Старый Сегодня, 12:24
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.07.2014
Сообщений: 856
Благодарностей: 411
КП: 0.078
Re: БО с CPA и рефералкой
Вполне реальный, многие пилят сайт или группу в контакте с суперприбыльными сигналами и дают типа на них скидку за регистрацию у брокера по рефке, двойной заработок - стрижешь с лохов бабки за "сигналы" и еще получаешь реферальные от брокера, за то что лохи сливают именно у него. Но бывает, что брокеры кидают таких рефоводов - карма
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