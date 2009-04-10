БО с CPA и рефералкой

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В последнее время начал проглядывать CPA и вижу, что некоторые брокеры и бинарники платят достаточно "жирные" откаты за регистрацию, пополнение и проторговку.
Некоторые из них - еще и рефералку платят.
Вопросы к тем, кто немного в курсе.
Насколько это реальный заработок и нет ли "динамо" со стороны БО?
Что выгоднее - рефералка или сипиай?
Есть ли кто и форумчан, кому удалось создать какой-то доход с этой темы?
Вполне реальный, многие пилят сайт или группу в контакте с суперприбыльными сигналами и дают типа на них скидку за регистрацию у брокера по рефке, двойной заработок - стрижешь с лохов бабки за "сигналы" и еще получаешь реферальные от брокера, за то что лохи сливают именно у него. Но бывает, что брокеры кидают таких рефоводов - карма