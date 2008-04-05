blue-ocean7.com - Blue-Ocean7

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 07.02.2017
Об игре:
Цитата:
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Дорогие гости, добро пожаловать на наш сайт!
Перед Вами экономический игровой проект "Blue ocean7"
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом - покупкой и продажей морских обитателей!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать реально зарабатывать!
Приобретайте различных морских обитателей и зарабатывайте на них деньги.
Чем дороже морской обитатель, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно.
Никаких сложных операций и ведения статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!
Количество персонажей ничем не ограниченно. Ограничения только по времени. Времени дается от 90 до 180 дней использования (срок жизни каждого морского персонажа).
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для вывода.
Минимальная сумма для вывода составляет всего лишь 1 рубль!
Бонусы:
Сразу после регистрации вы получите подарок 15 руб. на счет для покупок!
При первом пополнении +10% в подарок!
Реферальная программа:
Партнерская программа позволит Вам приглашать друзей и зарабатывать на этом 10% (на вывод) от каждого пополнения Вашего друга!
Платежные системы:
PAYEER, FREE-KASSA
Мой вклад: