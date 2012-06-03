Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bit Traders - bittraders.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,421
Благодарностей: 5,704
КП: 0.120

награды Волшебный горшочек 
Bit Traders - bittraders.club
Привет Форумчане, Друзья! Представляю интересный фаст.

старт проекта: 01/12/2016

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте! (гугл)
Цитата:
Наша команда торговых экспертов и специалистов по управлению активами работает от имени наших клиентов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски. Мы считаем, что существует огромное количество незадействованных финансовый потенциал на рынке форекс, и что эти инвестиционные возможности должны быть широко доступны. Когда наши клиенты доверяют нам свои средства, мы используем наши знания и передовые методы прогнозирования, чтобы доставить значительный и устойчивый доход.

Мы вырезали жаргон, и стремимся сделать инвестиционный процесс максимально простым и доступным. Мы стремимся к открытости и аутентичности, и выхода регулярных финансовых отчетов нашего инвестиционного портфеля, показывает сколько мы заработали для наших клиентов.
Маркетинг Проекта!
12% в Сутки на 12 Рабочих Дней!!!



Регламент Выплат!
Инстант!

Поддержка!
форма контактов


Реферальная программа!
5%

Платёжные Системы

BitCoin
Технические Характеристики
Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
домен на 5 лет
Created on 2017-02-03 - Expires on 2022-02-02

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ссл на три года




Регистрация в проектЕ!!!
Мой Депозит!!!

Цитата:
February 10 @ 09:58 AM
Отправлено
Кому:
38FWnPohwmDYkQx63kSxMoXzAAJWzHTRh2
От:
1BDSTMCDJFoK9W3Q8qgLzFJVWWG6hrmkAy
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$100.29
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 11:23
#2
Профессионал
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 3,166
Благодарностей: 2,087
КП: 0.000
Re: Bit Traders - bittraders.club
Running days 71 Ярослав а почему вы считаете что 2 месячный проект стоит размещать в разделе фастах и это еще актуально?
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Sofikor на форуме  
Старый Сегодня, 11:28
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,708
Благодарностей: 4,479
КП: 0.005
Re: Bit Traders - bittraders.club
Ему шлаки не привыкать таскать
__________________
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