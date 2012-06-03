Bit Traders - bittraders.club

я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. Регистрация в проектЕ!!! О Проекте! (гугл)
Цитата:
Наша команда торговых экспертов и специалистов по управлению активами работает от имени наших клиентов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски. Мы считаем, что существует огромное количество незадействованных финансовый потенциал на рынке форекс, и что эти инвестиционные возможности должны быть широко доступны. Когда наши клиенты доверяют нам свои средства, мы используем наши знания и передовые методы прогнозирования, чтобы доставить значительный и устойчивый доход.
Мы вырезали жаргон, и стремимся сделать инвестиционный процесс максимально простым и доступным. Мы стремимся к открытости и аутентичности, и выхода регулярных финансовых отчетов нашего инвестиционного портфеля, показывает сколько мы заработали для наших клиентов.
Маркетинг Проекта!
12% в Сутки на 12 Рабочих Дней!!!
Регламент Выплат! Инстант!
Поддержка!
форма контактов
Реферальная программа!
5%
Платёжные Системы
BitCoin
Технические Характеристики
Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
домен на 5 лет
Created on 2017-02-03 - Expires on 2022-02-02
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ссл на три года